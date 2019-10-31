31 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kurşun son bölümü izleyicisi ile buluştu. Kurşun 2. son bölümünde, kız kardeşi Zeynep'i kaybetmenin acısını yaşayan Orhan, onu koruyamadığı için hem kendisini suçlar hem de bu davanın peşinden gidiyor. Öte yandan, Orhan'ın peşinde olduğu davada sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Gülce, tüm olaya tanık olduğunu ve konuşmak istediğini Orhan'a söylüyor. Orhan ise Gülce'yi koruma altına alıyor.
KURŞUN 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kurşun yayınlanan son bölümünün ardından 3. yeni bölüm fragmanı da FOX TV ekranlarında yayınlandı.
KURŞUN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Peşinde olduğu davanın yolunda kardeşi Zeynep’i kaybeden Orhan, bu işin arkasında olanları ortaya çıkarmaya kararlıdır. Orhan bu büyük acıyı yaşarken, kendini de suçlamaktadır. Sevdiklerini koruyamamak ona girdiği çıkmazı sorgulatır. Leyla, Zeynep’in ölüm emrine tanık olmuştur. Ancak İstanbul’un boğasının bu olayın arkasındaki isim olduğunu Orhan’a söyleyemez. Orhan Atmaca’nın davaya devam ettiğini bilen Nuri Kargı, nam-ı diğer İstanbul’un boğası, Orhan’ı durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Davayla ilgili sürpriz bir gelişme yaşanır. Maktul Filiz Ertan’ın arkadaşı Gülce, olaya tanık olduğunu ve konuşmak istediğini söyler. Orhan, Gülce’yi koruma altına alır. Elindeki tek tanık Gülce’dir ve bu tanık davanın seyrini değiştirecektir. Ancak Leyla da Orhan’dan haberiz eş zamanlı olarak Gülce’yi aramaktadır. Gözü karalığı ile davanın peşini bırakmayan Leyla, babasının yeni bir eşi olduğunu öğrenir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!