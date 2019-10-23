Kurşun 1. bölüm izlendi. Engin Altan Düzyatan'ın Savcı Orhan Atmaca, Burçin terzioğlu'nun ise Gazeteci Leyla Devrim rolü ile karşımıza çıktığı Kurşun dizisi ilk bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Sosyal medyada ise Kurşun dizisi büyük bir ilgi gördü. Birçok kullanıcı diziyi beğendiğini vurguladı.

KURŞUN 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kurşun 1. bölümünün ardından 2. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURŞUN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kurşun dizisi 1970 senelerinde İstanbul’da adaletin peşinden koşan Savcı Orhan Atmaca’nın ve başarılı ve hırslı bir gazeteci olan Leyla Devrim’in yer altı dünyasına karşı verdikleri mücadeleyi konu ediniyor.

Hayatı boyunca adaletin peşinden koşan Savcı Orhan, büyük bir davanın icabına bakmak üzere yola çıkmıştır. Ancak bu yolda pek çok zorluk ve engelle karşılaşacaktır. Bu yolda devam ederken gazeteci Leyla ile yolları kesişir. Olaylar gazeteci Leyla’nın da olaya dahil olması ile çok daha ilginç bir duruma gelir…