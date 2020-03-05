05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kursa gelen EKPSS adaylarını tezhip ve minyatürle motive ediyorlar - BİLECİK
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- EKPPSS dersinden detaylar- Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız'ın konuşması- Tezhip atölyesinden detaylar- Tezhip-minyatür usta öğreticisi Deniz Tutgun'un konuşması- Etkinliğe katılan annelerden Reşadiye Yeğen ve oğlu Ahmet Sinan Yeğen'in konuşması
Kursa gelen EKPSS adaylarını tezhip ve minyatürle motive ediyorlar- Bilecik Halk Eğitim Merkezinde açılan kursa gelen engelli bireylere Türkçe, matematik, coğrafya ve tarih eğitiminin yanı sıra rehabilitasyon amaçlı tezhip ve minyatür dersleri veriliyor- Merkez Müdürü Seyfettin Yıldız:- "Aileleri ile keyifli vakit geçirebilmeleri adına renkli bir çalışma ortaya koyalım istedik. Burada hem kardeşlerimiz hem de aileleri bilgi dağarcıklarını artırıyor" Bilecik'te Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kurslarına katılan adaylar, motivasyonlarının yüksek tutulması ve aileleriyle güzel vakit geçirmeleri için özel hazırlanan program sayesinde tezhip ve minyatür sanatını öğreniyor.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 26 Nisan'da yapılacak sınav için Bilecik Halk Eğitim Merkezinde açılan kursa 8 engelli katılıyor.Adaylar Türkçe, matematik, coğrafya ve tarih derslerinin yanı sıra aileleri ile yer aldıkları tezhip ve minyatür atölyesinde hayallerini kağıtlara işliyor.Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) ortaklığında sürdürülen programda engelliler, temel derslerin molalarında kağıtlara işledikleri desenleri boyuyor.Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri kursların aynı zamanda rehabilitasyon amaçlı olduğunu söyledi.Engelli bireyleri hem hayata hem de mesleklere hazırlamaya, motivasyonlarını yüksek tutmaya çalıştıklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti:"Bilecik'teki engelli kardeşlerimiz için EKPSS kursu açtık. Bunun yanında aileleri ile keyifli vakit geçirebilmeleri adına renkli bir çalışma ortaya koyalım istedik. Burada hem kardeşlerimiz hem de aileleri bilgi dağarcıklarını artırıyor. Aileler, çocukları ve dernek üyelerimiz çok mutlu. Kursa her geldiklerinde bizim yanımıza da uğrayıp çalışma için teşekkür ediyorlar, onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz."- "Renklerle engelleri aşmak istiyoruz"Tezhip-minyatür usta öğreticisi Deniz Tutgun da özel öğrencilerle özel çalışmalar yaptıklarını anlattı.Farklı bir uygulamayla engelli bireylerin kalbine dokunmak istediklerini ifade eden Tutgun, "Buradaki kursa gelen öğrencilerle tanıştık, onların motivasyonlarını yükseltmek için böyle bir uygulama geliştirdik. Onlarla olmaktan çok mutluyum. Sınavda başarılı olmalarını çok istiyoruz. Burada renklerle engelleri aşmak istiyoruz." dedi.Etkinliğe katılan annelerden Reşadiye Yeğen, iki kursu bir arada götürdüklerini, tezhip ve minyatürün kendileri için rehabilitasyon olduğunu belirtti.Ahmet Sinan Yeğen ise öğretmenlerine teşekkür ederek, "Derslerin haricinde burada atölye çalışması yapıyoruz, boyama yapıyoruz. Matematik, Türkçe, coğrafya ve tarih derslerini işliyoruz, burada da engelleri aşıyoruz. Resim çizmeyi seviyorum. Bugün karanfil boyama yaptım." diye konuştu.
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