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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Küresel yarı iletken satışlar yüzde 7,8 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Küresel yarı iletken satışlar yüzde 7,8 arttı

        Küresel yarı iletken satışları, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,8 artarak 179,7 milyar dolara ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 07:12 Güncelleme: 05.08.2025 - 07:12
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        Küresel yarı iletken satışlar yüzde 7,8 arttı
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        Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA), haziran ayı ve 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin küresel yarı iletken satış verilerini açıkladı.

        Buna göre, küresel yarı iletken satışları yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,8 artarak 179,7 milyar dolara yükseldi.

        Yarı iletken satışları haziran ayında ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,6 artışla 59,9 milyar dolara çıktı.

        Bölgesel olarak bakıldığında yarı iletken satışları haziranda yıllık bazda Asya Pasifik'de yüzde 34,2, Amerika'da yüzde 24,1, Çin'de yüzde 13,1 ve Avrupa'da yüzde 5,3 artarken Japonya'da yüzde 2,9 düştü.

        SIA Başkanı ve Üst Yöneticisi John Neuffer, verilere ilişkin değerlendirmesinde, küresel çip satışlarının bu yılın ikinci çeyreğinde güçlü kalmaya devam ettiğini ve geçen yılın ikinci çeyreğine göre neredeyse yüzde 20 arttığını aktardı.

        Neuffer, yıllık bazda pazar büyümesinin Asya Pasifik ve Amerika pazarlarında artan satışlardan kaynaklandığını, yılın ikinci yarısında da küresel ölçekte büyüme beklendiğini ifade etti

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