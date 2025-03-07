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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Küresel yarı iletken satışlar yüzde 17,9 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Küresel yarı iletken satışlar yüzde 17,9 arttı

        Küresel yarı iletken satışları, ocakta yıllık bazda yüzde 17,9 artışla 56,5 milyar dolara ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 07:25 Güncelleme: 07.03.2025 - 07:25
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        Küresel yarı iletken satışlar yüzde 17,9 arttı
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        Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA), ocak ayına ilişkin küresel yarı iletken satış verilerini açıkladı.

        Buna göre, küresel yarı iletken satışları yılın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,9 artarak 56,5 milyar dolara yükseldi.

        Böylece, satışlar ocak ayı için şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

        Dünya genelinde çip satışları aylık bazda ise yüzde 1,7 azaldı.

        Bölgesel olarak bakıldığında yarı iletken satışları Amerika kıtasında yıllık yüzde 50,7, Asya Pasifik'te yüzde 9, Çin'de yüzde 6,5 ve Japonya'da yüzde 5,7 artarken, Avrupa'da yüzde 6,4 azaldı.

        SIA Başkanı ve Üst Yöneticisi John Neuffer, verilere ilişkin değerlendirmesinde, 2024'te şimdiye kadarki en yüksek yıllık satış toplamına ulaşan küresel yarı iletken pazarının ocak ayında da ivmesini koruduğunu belirtti.

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