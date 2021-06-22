Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD),2021 Dünya Yatırım Raporu'nu yayımladı.
Raporda, 2019'da 1,5 trilyon dolar olarak kaydedilen küresel uluslararası doğrudan yatırımların, geçen yıl yüzde 35 azalarak 999 milyar dolara gerilediği bildirildi.
Dünya genelinde Kovid-19'un neden olduğu ekonomik faaliyette kısıtlamaların, şirketlerin mevcut yatırım projelerini yavaşlattığı belirtilen raporda, ekonomilerde resesyon beklentilerinin, uluslararası şirketlerin yeni projelerini yeniden değerlendirmesine yol açtığı kaydedildi.
Raporda, gelişmiş ekonomilerde küresel uluslararası doğrudan yatırımlardaki düşüşün, yeniden yapılanma ve şirket içi finansal işlemler nedeniyle yüzde 58 olduğu, bu düşüşün gelişmekte olan ekonomilerde Asya'daki güçlü yatırımlar nedeniyle yüzde 8'de kaldığı aktarıldı.
Söz konusu yatırımların 2021'de en düşük seviyeden yüzde 10 ila yüzde 15 arasında artacağı tahminine yer verilen raporda, küresel uluslararası doğrudan yatırımların 2021'de 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 25 altında kalacağı kaydedildi.
UNCTAD raporunda, yatırımlara yönelik beklentilerin oldukça belirsiz olduğu vurgulanarak, küresel doğrudan yatırımların ekonomik toparlanmanın hızına, teşvik paketlerinin yatırımlar üzerindeki potansiyel etkisine ve politika baskılara bağlı olacağı belirtildi.
Raporda, gelişmiş ülkelere olan küresel uluslararası doğrudan yatırımların geçen yıl yüzde 58 azalarak 312,2 milyar dolara gerilediği bildirildi.
Avrupa'ya yönelik yatırımların azaldığına işaret edilen raporda, bölgedeki küresel uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 80 azalarak 72,5 milyar dolara gerilediği aktarıldı.
İngiltere'deki küresel uluslararası doğrudan yatırımların 45,4 milyar dolardan 19,7 milyar dolara gerilediği belirtilen raporda, gelişmekte olan ekonomilere yönelik küresel uluslararası doğrudan yatırımların, geçen yıl yüzde 8 azalarak 662,6 milyar dolara düştüğü, Çin'e olan yatırımların ise yüzde 6 artarak 149,3 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.
Raporda, Türkiye'ye yapılan küresel uluslararası doğrudan yatırımların geçen yıl 2019'ya göre yüzde 15 azalarak 7,9 milyar dolara gerilediği bildirildi.
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