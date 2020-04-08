Reuters

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) küresel ürün ticaretinin 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle düşüş kaydedeceğini belirtirken 2021 yılında toparlanma görüleceği öngörüsünde bulundu.

DTÖ bu yıl yaşanacak düşüşe yüzde 13-yüzde 32 arasında geniş bir aralık verirken aralığın geniş olmasının nedeni olarak daha önce hiç yaşanmamış bir sağlık krizi yüzünden piyasaların ne kadar etkileneceğinin tahmin edilememesini gösterdi.

Cenevre merkezli örgüt salgının ne kadar daha devam edeceğine ve atılan politik adımların ne kadar etkili olacağına bağlı olarak 2021 yılında yüzde 21-yüzde 24 arası bir toparlanma yaşanacağının beklendiğini ifade etti.

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