        Küresel Sumud Filosu'nun hareket tarihi değişti | Dış Haberler

        Küresel Sumud Filosu'nun hareket tarihi değişti

        Küresel Sumud Filosu heyeti, teknik ve lojistik nedenlerden ötürü Tunus'tan Gazze'ye hareket tarihinin 10 Eylül'e ertelendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 01:29 Güncelleme: 07.09.2025 - 01:29
        Küresel Sumud Filosu'nun hareket tarihi değişti
        Küresel Sumud Filosu heyeti, teknik ve lojistik nedenlerden dolayı Tunus’tan Gazze’ye doğru hareket tarihinin 10 Eylül'e ertelendiğini duyurdu.

        Açıklama, heyet üyelerinden birinin, ABD merkezli Facebook şirketinin sosyal medya platformundaki "Sumud Filosu" hesabı üzerinden yayımlanan bir video aracılığıyla yapıldı.

        Açıklamada, ertelemenin "filonun İspanya’dan gelişindeki gecikme, hava ve deniz koşulları başta olmak üzere gemilerin durumuyla ilgili diğer lojistik nedenlerden" kaynaklandığı belirtildi.

        Bugün hareket etmesi beklenen Sumud Filosu gemilerinin başkent Tunus’taki Sidi Busaid Limanı’ndan 10 Eylül Çarşamba günü yola çıkacağına işaret edilen açıklamada, bunun, Sumud Filosu’nun diğer unsurlarıyla koordinasyon içinde gerçekleştirileceği aktarıldı.

        Gemileri uğurlamak için düzenlenecek resmi ve halk etkinliklerinin de çarşamba günü yapılacağı, İspanyol gemilerini karşılama etkinliklerinin ise bugün gerçekleştirileceği ve katılmak isteyen Tunusluların davetli olduğu kaydedildi.

        Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açılmıştı.

        Söz konusu gemilerin Tunus'tan hareket eden üçüncü bir konvoyla buluşarak bugün harekete geçmesi bekleniyordu.

        Gemiler, önümüzdeki günlerde İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze'ye doğru yolculuklarına devam edecek.

