Küresel rüzgar enerjisi kapasitesi artıyor

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından hazırlanan "Küresel Rüzgar Raporu 2022" yayınlandı. Rapora göre, dünya genelinde 2025'e kadar her yıl ortalama 93,3 gigavat karasal rüzgar kapasitesinin işletmeye alınacağı tahmin ediliyor.
İki yıl önce yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle tüm sektörlerde üretim zincirindeki aksama yüzünden birçok enerji projesi ertelenmiş veya durdurulmuştu.
Geçen yıldan bu yana ise küresel anlamda ekonomilerin toparlanmasıyla ivme kazanan tüm sektörlerle birlikte rüzgar enerjisi sektörü de salgının etkilerini en aza indirmeyi başardı ve iki yıl üst üste kurulumda rekor seviyelere ulaştı.
Rapora göre, küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü, geçen yıl eklenen 93,6 gigavat karasal ve deniz üstü kapasiteyle yıl sonunda 837,5 gigavata çıktı.
Küresel rüzgar enerjisi piyasasının her yıl istikrarlı büyümesi ve 2022-2026 döneminde dünya genelinde 90 gigavatın üzerinde deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi santralinin mevcut sisteme ilave edilmesi bekleniyor.
Böylelikle küresel rüzgar enerjisi kurulu gücüne 2026'ya kadar yaklaşık 556 gigavat karasal ve deniz üstü rüzgar kapasitesinin ekleneceği tahmin ediliyor.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE TEMİZ ENERJİ FIRSAT
Küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için 2030'a kadar emisyonların en az 24 gigaton azaltılması gerekiyor.
Emisyon azaltımı hedeflerine ulaşmak için kömür kullanımının düşürülmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin ise hızla artırılmasına ihtiyaç duyuluyor.
Rüzgar enerjisinde kurulum maliyetlerinin yıllar içinde azalması, bu hedeflerin yakalanması için fırsat olarak değerlendiriliyor.
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