Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor

AA

Dünya genelinde artan enflasyon baskısı küresel bazda önemli merkez bankalarını parasal sıkılaşmaya yönlendirirken, söz konusu politika değişimine ilişkin sözle yönlendirmeler önemini koruyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın geçen hafta sürpriz şekilde politika duruşunu değiştirmesinin ardından, dün yaptığı açıklamalar nispeten de olsa belirsizlikleri ortadan kaldırdı.

Faiz artırım ihtimalini ortadan kaldırmayan Lagarde, buna karşın faiz artırımına başlanması için öncelikle varlık alımlarının sonlanması gerektiğini belirtti.

Lagarde, faiz artışı yapılması halinde ise bunun kademeli olacağını kaydederek, iletişiminin de gerektiği şekilde önceden sağlanacağını dile getirdi.

Avrupa tahvil piyasalarında Lagarde'ın konuşmasıyla satış baskısının arttığı görülürken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yükselmeye devam ederek yüzde 0,22'ye çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,95'e yükselirken, ABD'de perşembe günü açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin tedirginlik söz konusu fiyatlamada etkili oluyor.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim ise piyasalardaki fiyatlamalarda risk algısını artıran bir başka unsur olmayı sürdürüyor.

Konuya ilişkin diplomasi trafiği hızlanırken, dün Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile ABD Başkanı Joe Biden Washington'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmeler sonrası yapılan açıklamalarda Ukrayna krizine yönelik çözümün siyasi olması gerektiği vurgulansa da, konuya ilişkin tansiyonun hala yüksek olması dikkati çekiyor.

Dün, New York borsasında kapanışa yakın artan satış baskısıyla S&P 500 endeksi yüzde 0,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 değer kaybederken, Dow Jones endeksi günü yatay seyirle tamamladı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları ise yeni günde yatay seyrediyor.

Avrupa'da ECB'nin şahinleşmesi sonrası Komite üyelerinin sözle yönlendirmelerinin önemi artarken, bugün iki ECB yetkilisinin konuşmaları yatırımcıların odağına yerleşti.

Öte yandan, Polonya Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,75'e yükseltmesi bekleniyor.

Avro/dolar paritesi dün üst üste altı günlük yükseliş eğilimi sonlandırmasının ardından bugün de düşüş eğiliminde hareket ederken, şu sıralarda 1,1420'den alıcı buluyor.

Dün, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,71, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,03 değer kaybetti. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde de karışık seyrediyor.

Asya'da ABD piyasalarında kapanışa yakın artan satış baskısına paralel düşük risk iştahı dikkati çekerken, Çin ile ABD arasında artan tansiyonun söz konusu durumda baş rol oynadığı görülüyor.

Çin'in ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde imzalanan ticaret anlaşmalarından doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğine ilişkin açıklamalar iki ülke arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişeleri güçlendiriyor.

ABD'nin bazı Çin'li firmalardan yapılacak ithalat için ilave izin şerhi koyması da risk algısını desteklerken, Çin'in tahvil piyasasında satış baskısının arttığı görülüyor.

Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,21 ile Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) üst sınırı olan yüzde 0,25'e yaklaşarak BoJ'un müdahale olasılığını ortaya çıkarırken, Avustralya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,13'le Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre ise Japonya'da ödemeler dengesi aralıkta 370,8 milyar yen açık vererek beklentilerin altında kaldı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,44, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,25 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün sanayi ve ulaştırma hisseleri öncülüğünde yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,77 değer kazancıyla 1.997,58 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,2 artışla 13,5915’ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,6150 seviyesinde işlem görüyor.

Açıklanmaya devam eden şirket bilançoları nedeniyle hisse ve sektör bazlı ayrışmalar devam ederken, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Londra'daki temaslarına ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bugün yurt içinde veri gündemi sakin görünürken, yurt dışında ise ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra ABD'de dış ticaret verileri takip edilecek.

Analistler, Ukrayna ile ilgili gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.030 seviyesinin direnç, 1.980 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.30 ABD, aralık ayı dış ticaret dengesi