Piyasalarda dalgalı seyir

Geçen haftaki Fed toplantısının ardından sert düşen piyasalarda yön arayışının devam ettiği, yeniden pozisyonlanma için belirsizliklerin sürmesinin fiyatlamaların enflasyon endişeleri ile ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserlik arasında gidip gelmesine ve volatilitenin artmasına neden olduğu görülüyor.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamalarla yatışan enflasyon endişeleri dün yetkililerden gelen açıklamalar sonrası yeniden ön plana çıkarken, dünya genelinde açıklanan Satınalma Yöneticileri Endekslerinin (PMI) genel olarak beklentilerin üzerinde gelmesi de piyasalarda karışık seyri beraberinde getirdi.
Fed Atlanta Başkanı Raphael Bostic, ABD'de yüksek enflasyon döneminin beklenenden daha uzun olabileceğini ve 2-3 ay yerine 6-9 ay sürebileceğini belirterek, "Tahminen bu yıl büyümenin yüzde 7'nin üzerine çıkması ve enflasyonun yüzde 2'lik hedefin oldukça üzerinde bulunması nedeniyle faiz oranlarının 2022'nin sonlarında yükselmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman da yukarı yönlü fiyat baskısının tedarik sıkıntılarının çözülmesiyle birlikte azalacağını, ancak bunun biraz zaman alabileceğini aktararak, durumu yakından takip edeceğini ve gerekirse öngörülerini değiştirebileceğini söyledi.
Öte yandan dün Senato'da bütçe teklifi üzerine bir konuşma yapan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun yıl sonuna kadar mevcut yüksek seviyelerinden daha düşük seviyelerde olması gerektiğini, enflasyon beklentilerinin çıpalanmadığına dair çok az kanıt gördüğünü kaydetti.
Makroekonomi tarafında ise dün ABD'de imalat sanayi PMI, haziranda 62,6 ile beklentilerin üzerinde gelerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmet sektörü PMI da 64,8'e gerilese de kritik eşiğin üzerinde kalarak gücünü korudu.
Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,21 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,11 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 artışla rekor kapanış gerçekleştirdi. Nasdaq'daki rekorda, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, Çin'de güneş enerjisi depolama özelliğine sahip ilk şarj istasyonunu açtığını duyurmasının ardından hisselerinin yüzde 5,27 artması etkili oldu. Dolar endeksi iki günlük düşüşün ardından dün 91,5 seviyelerinden 91,8'e yükselirken, bugün yatay hareket ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 1,50 seviyesini test etmesinin ardından bugün yüzde 1,49 seviyesinde bulunuyor.
Avrupa tarafında da dün Avro Bölgesi'nde açıklanan imalat ve hizmet sektörü PMI verileri beklentilerin üzerinde gelerek ekonomik toparlanmanın devamına işaret etti. Açıklanan verilerin enflasyonist kaygıları beslemesi ile pay piyasalarında ise negatif bir seyir izlendi ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,15 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91 geriledi. Avro/dolar paritesi iki günlük yükselişin ardından dün düşüşe geçerek günü 1,19 seviyelerinden kapatırken, bugün yatay hareket ediyor.
Asya borsalarında da yeni günün karışık bir seyirle başlaması dikkati çekiyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düşüşle, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla seyrederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay hareket ediyor.
Yurt içinde de dün güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gelen satışlarla düşüşe geçti ve günü de yüzde 0,53 azalışla 1.402,35 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi dün 8,5955 ile bir haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü 8,64 seviyelerinden tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,67 seviyelerinde bulunuyor.
Analistler, Fed yetkililerinin enflasyona dair açıklamalarının çelişkili mesajlar içerdiğini, diğer taraftan büyümeyi destekleyen verilerin de enflasyonist baskıları beslediğini belirterek, belirsizliklerin devam etmesiyle pay piyasalarında yön arayışının sürdüğünü söyledi.
Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve PPK toplantı özetinin, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, yarın başlayacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ile Fed üyelerinin açıklamalarının da piyasaların odak noktasında bulunacağını ifade etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.400 puanın altındaki kapanışlarda 1.370 puanın destek, 1.420 puanın ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, haziran ayı kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi
10.00 Türkiye, haziran ayı Sektörel Güven Endeksleri
11.00 Almanya, haziran ayı İFO İş Dünyası Güven Endeksi
14.00 Türkiye, PPK toplantı özeti
14.00 İngiltere Merkez Bankası faiz kararı
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, 1. çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları
15.30 ABD, mayıs ayı dayanıklı tüketim mal siparişleri
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
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