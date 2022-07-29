Küresel piyasalarda yoğun veri gündemi

ABD’de ekonominin resesyona girebileceğine ilişkin işaretler yoğunlaşmaya devam ederken, 2. çeyrek şirket finansal sonuçları pay piyasalarını destekliyor.
Dün, Apple, nisan-haziran döneminde gelirinin arttığını, karının ise azaldığını açıklarken, Amazon gelirini artırmasına rağmen zarar bildirdi. Her iki şirketin de piyasa beklentilerini geride bırakan finansal sonuçları risk iştahını artırırken, makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller fiyatlamaları zorlaştırıyor.
ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0,9 daraldı. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece, ABD ekonomisi iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise, ülke ekonomisinin resesyonda olmadığını, istihdam ve tüketici harcamalarının arttığını, işletmelerin büyüdüğünü bildirdi.
Para piyasalarında söz konusu gelişmelerin ardından Eylül toplantısı için yüzde 78 ihtimalle 25 baz puan faiz artışı yapılacağı öngörülmeye başlarken, aralık ayındaki toplantıda faiz artışı yapılmayacağına yönelik beklentiler güçlenmeye başladı.
Büyüme konusunda artan belirsizlikler sonrası tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyir güçlenirken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki fark 34 baz puanda bulunuyor.
Bugün açıklanacak makroekonomik verilerde de ülke ekonomisinin durumuna ilişkin işaretlerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.
Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,21, Dow Jones endeksi yüzde 1,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,08 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de yükselişle başladı.
Avrupa'da enerji arzı başlıca problem olmayı sürdürürken, bugün bölgede açıklanacak makroekonomik verilerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.
ALMANYA'DA ENFLASYON BEKLENTİYİ AŞTI
Dün, Almanya'da açıklanan öncü enflasyon rakamlarına göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık artışı yüzde 7,5'e gerilese de piyasa beklentilerinin üzerinde kalırken, bugün Almanya ve Euro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,88, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,30 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,10 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de karışık seyirle başladı.
Asya'da pay piyasaları satış ağırlıklı bir seyir izlerken, dün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile telefon görüşmesinde, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilemeyeceği mesajını verdi.
Bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da konut başlangıçları yüzde 2,2 azalarak beklentilerin altında kaldı.
Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,18, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,55 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2,20 düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükseldi.
Yurt içinde, dün 2.575 seviyesini test etmesinin ardından etkisini artıran satışlarla kazançlarını geri veren BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışının yüzde 0,03 altında 2.543,33 puandan tamamladı.
Dolar/TL ise dün yüzde 0,16 artışla 17,9159'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9450 seviyesinde işlem gördü.
Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 ve 2.570 seviyelerinin direnç, 2.480 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, haziran ayı dış ticaret dengesi
10.55 Almanya, temmuz ayı işsizlik
11.00 Almanya, 2. çeyrek GSYH
12.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı TÜFE
12.00 Euro Bölgesi, 2. çeyrek GSYH
15.30 ABD, haziran ayı kişisel gelirler ve harcamalar
16.45 ABD, temmuz ayı Chicago PMI
17.00 ABD, temmuz ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi
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