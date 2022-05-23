Küresel piyasalarda yoğun veri gündemi

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Geçen hafta Çin'de beklentilerin altında kalan veriler ve salgın tedbirleri, ABD'de perakende şirketlerinin finansal sonuçlarının tüketici alım gücünün düştüğünü ortaya koyması ve Fed yetkililerinin enflasyon düşene kadar faiz artırımlarına devam edeceğine dair açıklamaları, pay piyasalarına yön veren temel gelişmeler oldu.

Yüksek enflasyonist ortamda Fed'in agresif faiz artırımlarına devam etmesinin, ülke ekonomisini resesyona sürükleyeceği endişeleri pay piyasalarında satışların derinleşmesine neden olurken, yıl başından bu yana endekslerde yaşanan düşüşlerin yüzde 20'ye yaklaşması ayı piyasası korkularını gündeme getirdi.

Bu gelişmelerle Fed'in hisse senetlerindeki düşüş karşısında bir tepki verip vermeyeceği de tartışılmaya başlanırken, yeni haftada Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamaları yakından takip edilecek. Yurt içinde ise perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararı ile cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in yapması beklenen kredi notu değerlendirmesi piyasaların odağında olacak.

Almanya ve ABD'de birinci çeyrek büyüme ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere makro ekonomik veri akışının da yoğun olduğu haftada, 2 yıl aranın ardından İsviçre'nin Davos kasabasında başlayan Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışı da takip edilecek.

Cuma günü New York borsasında oynaklığın yüksek seyrettiği görülürken, S&P 500 endeksinde yıl başından bu yana yaşanan düşüş yüzde 20'yi buldu. Kapanışa yakın gelen alımlarla Dow Jones endeksi yüzde 0,03 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,01 ile sınırlı yükseldi, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,30 geriledi. Endekslerin haftalık bazdaki kayıpları ise ortalama yüzde 3,3 düzeyinde gerçekleşti. Geçen hafta yüzde 3,01'den yüzde 2,79'a kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni haftanın açılışında yüzde 2,82 seviyesinde bulunuyor. Üst üste 6 haftalık yükseliş serisine son vererek geçen haftayı yüzde 1,4 düşüşle 103'ten tamamlayan dolar endeksi ise bugün 102,7 seviyesinde dengelendi.

Avrupa tarafında, geçen hafta açıklanan verilerin bölge genelinde enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etmesi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri de ilk faiz artırımı için temmuz ayına işaret etmeye devam etti. Faiz artırım boyutuna ilişkin değerlendirmeler yakından takip edilirken, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot yarım baz puanlık artırımını ilk dillendiren kişi oldu. Cuma günü Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile Avrupa tarafında risk iştahının canlı kaldığı gözlenirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,72, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,19 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 yükseldi. Haftalık bazda ise her üç endeksin ortalama yüzde 0,6 değer kaybetmesi dikkati çekti.

Dolar endeksindeki düşüş paralelinde avro/dolar paritesi de Ocak 2017'den bu yana gördüğü en düşük seviyeden yükselişe geçti ve 1,05 seviyesinde dengelendi. Dolar/İngiliz sterlini paritesi de 4 haftalık düşüşün ardından geçen hafta yüzde 1,8 arttı ve 1,25 seviyelerine yükseldi.

Asya borsalarında yeni haftanın temkinli başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 geriledi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Yurt içinde, geçen hafta cuma günü satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi yüzde 0,89 azalarak 2.372,35 puandan günü tamamladı. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 1,94 değer kaybetti. Dolar/TL, geçen hafta bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,7 yükselerek 15,9035'ten kapanmasının ardından, yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında 15,9450'den başladı.

Analistler, resesyon kaygıları ile hisse senedi piyasalarında düşüşlerin devam edeceği beklentisinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı ile TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 ve 2.290 seviyelerinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

10.00 Türkiye, mayıs ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi

11.00 Almanya, mayıs ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

11.00 Türkiye, mart ayı konut fiyat endeksi

15.30 ABD, nisan ayı Chicago Ulusal Aktivite Endeksi