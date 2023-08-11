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        Haberler Para Küresel piyasalarda temkinli iyimserlik - Para Haberleri

        Küresel piyasalarda temkinli iyimserlik

        Küresel piyasalar, dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam etmeyebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle sınırlı da olsa pozitif seyrediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 09:24
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        Küresel piyasalarda temkinli iyimserlik
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        ABD'de açıklanan enflasyonun yıllık bazda beklentilerin altında gelmesi sonrasında Fed'in para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

        ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,2 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

        Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı da 5 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 21 bin kişi artışla 248 bine yükseldi.

        Söz konusu verinin ardından ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler de güç kazanırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini sabit bırakma ihtimali yüzde 89 seviyesinde bulunuyor.

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        Analistler, piyasa beklentilerinin altında gelen enflasyon verisi ile artan işsizlik maaşı başvurularının Fed'in para politikasını daha fazla sıkılaştırmaktan kaçınabileceğine dair tahminleri güçlendirdiğini ifade etti.

        Fed'in politikalarının olumlu etkilerini gösterdiğini belirten analistler, bundan sonraki veri akışının bankanın politikaları için daha fazla ip ucu verebileceğini söyledi.

        Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, TÜFE verilerinin büyük ölçüde beklendiği gibi geldiğine işaret ederek, çekirdek enflasyonu düşürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

        Eylüldeki Fed toplantısına kadar birçok verinin daha açıklanacağını dile getiren Daly, faizi sabit bırakmanın konuşulması için enflasyonun yönünün tamamen aşağı doğru olduğunu görmek istediklerini kaydetti.

        Öte yandan ülkede federal hükümetinin bütçe açığı temmuzda 221 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

        Brent petrolün varil fiyatı yatay seyirle 86 dolardan işlem görürken, altının ons fiyatı da yüzde 0,1 artışla 1.914 dolarda seyrediyor.

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        Bu gelişmelerle dün, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,02, ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne hafif yükselişle başladı.

        Avrupa borsalarında da Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylül ayında faiz artırımlarına ara verebileceğine yönelik beklentilerin öne çıkmasıyla pozitif bir seyir izlendi.

        Analistler, güçlü şirket bilançolarının da etkisiyle Avrupa piyasalarında risk iştahının arttığını söyledi.

        Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,94, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,52 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,91 değer kazandı.

        Asya piyasalarında Japonya hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

        Analistler, ABD yönetiminin Çin'in teknoloji yatırımlarına sınırlama getirme kararının ardından özellikle Çinli teknoloji şirketlerinin söz konusu düşüşe öncülük ettiğini dile getirdi.

        Öte yandan, Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler de güçlü kalmaya devam ederken, deflasyonist bir sürece giren ülkede gelecek hafta açıklanacak sanayi üretimi verilerinin varlık fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

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        Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

        Yurt içinde dün dalgalı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,09 değer kaybederek günü 7.441,50 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi 7.766,12 puana taşıdı.

        Dolar/TL, önceki kapanışın hemen üstünde 27,0230'dan günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,0490 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bugün İstanbul’da finans dünyasının temsilcileriyle bir araya geleceğini dile getirerek, buradan gelecek haber akışının takip edileceğini söyledi.

        Bugün veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.400 ve 7.250 seviyelerinin destek, 7.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 422 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

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