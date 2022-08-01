Küresel piyasalarda temkinli hava

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Geçen haftanın ilk yarısında açıklanan şirket finansal sonuçları ile dalgalı bir seyir izlenen pay piyasalarında, çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlerde beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve sonraki dönem için daha yumuşak bir tutum izleyeceği sinyali vermesi risk iştahını artırdı.

ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,9 küçülmesinin, ülkenin resmi olmasa da teknik resesyona girdiğine işaret etmesi ise küresel dolar talebinin azalmasını ve tahvil faizlerinde düşüşü beraberinde getirdi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,84 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 2,67 seviyelerinde dengelenirken, dolar endeksi haftalık bazda yüzde 0,7'lik değer kaybıyla 105,8'e geriledi. Dolar endeksindeki düşüş ile emtia piyasasında hızlı yükselişler yaşanırken, jeopolitik risklerdeki artışın da etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta yüzde 4'e yakın değer kazanarak 103,3 dolardan kapandı.

Yeni haftanın Çin'de talebin azaldığına işaret eden ve 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen imalat sanayi PMI verileri ile temkinli başladığı görülürken, yatırımcı fiyatlamaları açısından hafta boyunca, yurt içinde temmuz ayı enflasyonu ve yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde işsizlik, Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin belirleyici olması bekleniyor.

New York borsasında, geçen hafta cuma günü açıklanan şirket finansal sonuçlarının olumlu karşılanması ile pay piyasaları alıcılı seyretti. Dow Jones endeksi yüzde 0,97, Nasdaq endeksi yüzde 1,88 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,42 yükselirken, haftalık bazda endekslerin ortalama yüzde 4 değer kazandığı görüldü. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni haftaya ise satıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa tarafında, artan jeopolitik riskler ve enerji krizine ilişkin gelişmeler gündemin odağında kalmaya devam ederken, Avro Bölgesi'nde enflasyon temmuzda yüzde 8,9 ile tarihi seviyeye yükseldi. Bu gelişme sonrası Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylül toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentileri güçlendi. Bankacılık sektörüne yönelik pozitif finansal sonuçlarla cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,52, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,72 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,06 değer kazanırken, haftalık bazda endekslerdeki yükseliş ortalama yüzde 2,5'i buldu. Avro/dolar paritesi geçen hafta 1 sınırına kadar gerilemesinin ardından bugün 1,02 seviyesinde dengelenirken, Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya satıcılı başladı.

Asya genelinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Hint-Pasifik ülkelerine yapacağı ziyaret jeopolitik risk algısını artırırken, Çin'de imalat sanayi PMI temmuzda 1,2 puanlık düşüşle 3 ayın en düşük seviyesi olan 49'a geriledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde kapanmaların yaşandığı Çin ekonomisinin henüz toparlanmadığına işaret etmesi küresel çapta talebin yavaşlamaya devam edeceği beklentilerini güçlendirirken, Japonya'da imalat sanayi PMI temmuzda 0,1 puanlık sınırlı düşüşle 52,1'e geriledi.

Beklentilerin altında kalan verilerin ardından Asya borsaları yeni haftaya karışık başladı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artarken, Çinli teknoloji şirketi Alibaba'nın New York borsasından çıkarılması öngörülen şirketler listesine eklenmesinin ardından devam eden düşüşü ile Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, geçen hafta cuma günü yüzde 1,93 değer kazanan BIST 100 endeksi 2.592,38 puandan kapanırken, endeksin haftalık bazdaki yükselişi yüzde 3'ü buldu. Dolar/TL, geçen hafta yüzde 1 artışla 17,9142'den kapanmasının ardından yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında 17,9420'den başladı.

Analistler, ABD’de açıklanan son verilerin küresel resesyona ilişkin endişeleri artırmasına karşın, Fed'in daha yavaş faiz artışına gideceği beklentileri ve açıklanan 2. çeyrek şirket finansal sonuçlarının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Fed yetkililerinin resesyon ve gelecek dönem para politikası hakkında yapacağı değerlendirmelerin yakından takip edileceğini aktaran analistler, yeni haftada BoE'nin faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin izleneceğini, ayrıca Rusya-Ukrayna, Çin-ABD ve Kosova-Sırbistan gerilimlerine yönelik haber akışlarının kritik olacağını ifade etti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin öne çıktığına işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.620 seviyesinin direnç, 2.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.