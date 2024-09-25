Küresel piyasalarda pozitif seyir devam ediyor

ABD'de ekonomisinde enflasyona yönelik riskler yerini resesyon endişelerine bırakırken, ekonomik aktivite ve işgücü piyasasından gelecek sinyallerin Fed'in kasım ve aralık ayında atacağı adımların boyutuna yönelik bilgi vermesi bekleniyor.

Analistler, imalat sanayinde daralmayı işaret eden veriler ve Ortadoğu'da genişleyen çatışmaların risk algısını beslemesine karşın Fed'in gevşeme döngüsüne başlamasıyla "yumuşak iniş" beklentilerinin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini söyledi.

Dün, ülkede açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık 6,9 puan azalışla 98,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Fed yetkililerinden açıklamalar gelmeye devam ederken, Bankanın 50 baz puanlık faiz indirimine karşı çıkan Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonun temel ölçütlerinin Bankanın yüzde 2 hedefinin "rahatsız edici derecede üzerinde" olduğunu ve bundan sonraki süreçte politika duruşunu ayarlama yaklaşımında temkinli olmaya devam edeceğini belirtti.

Bunlara ek olarak, ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 5 arttı. Endeks, bu dönemde rekor tazelemesine karşın konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğuna işaret etti.

Eylül ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi ise eksi 21 ile tahminlerin altında gerçekleşti.

Tüketici güveninde iş gücü piyasasına ilişkin endişelerle eylül ayında yaşanan gerileme, Ağustos 2021'den bu yana kaydedilen en büyük düşüş oldu.

Visa'nın hisseleri ise ABD Adalet Bakanlığının banka kartı pazarındaki hakimiyetini sürdürmek için rekabeti yasa dışı yollarla engellediği gerekçesiyle şirkete dava açması sonrası yüzde 5,5 düştü.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda yılsonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasım ayında yüzde 59 ihtimalle 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Öte yandan, dün Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir haftalığına New York'ta bir araya getiren BM 79. Genel Kurulu oturumu başladı. BM Sözcülüğü, 24-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen 79. BM Genel Kurulu'na bu yıl 76 devlet başkanı, 4 prens, 2 hükümet başkanı, 42 başbakan yardımcısı, 9 bakan, 54 bakan yardımcısı ve AB delegasyonunun katılacağını bildirdi.

Dün, Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 yükseldi. S&P 500 endeksi dün 5.735,32 puanı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıl sonuna kadar atacağı adımların büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Bugün ise Çek Cumhuriyeti Merkez Bankasının politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,50 seviyesinden yüzde 4,25 seviyesine çekmesi bekleniyor.

ECB yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağında yer almaya devam ederken, Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve ECB yönetim kurulu üyesi Klaas Knot, ECB'nin 2025'in ilk yarısına kadar faizleri kademeli olarak düşürmesinin muhtemel olduğunu belirterek, "Faizlerin çok düşük seviyelere dönme ihtimali yok, muhtemelen yüzde 2-3 aralığında kalacak." dedi.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,80, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,28, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,60 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise güne karışık bir seyirle başladı.