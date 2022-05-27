Küresel piyasalarda pozitif seyir

AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasa beklentileri dahilinde mesajlar içeren mayıs ayı toplantı tutanaklarının, enflasyonist baskıların farkında olunduğu ve faiz artırımlarında esnek davranılarak gerekirse eylül ayında beklemeye geçilebileceği şeklinde yorumlanması ile risk iştahı arttı.

Şimdilik 50 baz puanın üzerinde faiz artırımlarına ihtiyaç duyulmadığına işaret eden tutanakların ardından, enflasyonun seyrine dair daha fazla ipucu verecek verilerin önemi de arttı. Bu kapsamda bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları raporu ile ülkede enflasyonun martta zirve yapıp yapmadığına dair belirsizlikler giderilmeye çalışılacak.

Bu gelişme öncesi dün ABD ekonomisine yönelik ilk çeyrek daralma oranı yüzde 1,4'ten yüzde 1,5'e revize edildi. Beklentiler, ülke ekonomisindeki daralmanın yüzde 1,3'e revize edileceği yönündeydi. Öte yandan haftalık işsizlik maaşı başvuruları da 210 binle beklentilerin altında kaldı.

Dün New York borsasında perakende sektöründen gelen güçlü finansal sonuçlarla pozitif bir seyir izlendi. Macy's'in hisseleri, şirketin ilk çeyrek karının beklentileri aşması sonrası yüzde 20'ye yakın değer kazandı. Dolar Tree ve Dollar General'ın beklentilerden iyi gelen finansal sonuçları da hisse fiyatlarında sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 14 yükselişi beraberinde getirdi. Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 1,61, S&P 500 endeksi yüzde 1,99 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,68 değer kazandı. Dolar endeksi aşağı yönlü hareketine devam ederek 101,4 ile bir ayın en düşük seviyesini gördü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yatay bir seyir izleyerek yüzde 2,75'te dengelendi.

Avrupa borsalarında, enflasyonist endişeler ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizlikler gündemin odağında kalmaya devam ederken, küresel çapta risk iştahının artması ile pay piyasaları pozitif seyretti. İngiltere'de hanehalklarına yönelik açıklanan 15 milyar sterlinlik destek paketi de pay piyasalarındaki olumlu havayı destekledi. Bu gelişmelerle Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,59, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,78 yükseldi. Avro/dolar paritesi, şahin para politikası sinyalleri ve dolar endeksindeki geri çekilme ile 1,0766 ile bir ayın en yüksek seviyesini gördü.

Emtia tarafında da yükselişler dikkati çekerken, Brent petrolün varil fiyatı 114,9 dolarla iki ayın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 114,3 dolar seviyesinde dengelendi.

Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da enflasyon mayısta yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin hafif altında arttı. Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, veri sonrası yaptığı açıklamada, çekirdek enflasyonun, enerji fiyatları keskin bir şekilde düşmediği sürece 12 ay boyunca merkez bankasının yüzde 2 hedefi civarında kalacağını belirterek, "Enflasyondaki son artış, tek başına parasal teşvikin derhal geri çekilmesine yol açmayacak." dedi. Öte yandan Çin'de sanayi karları nisanda yıllık yüzde 8,5 ile son 2 yılda ilk kez daralma kaydetti ve salgın tedbirleri dolayısıyla ekonomide beklenen yavaşlamayı teyit etti.

Beklentilerin altında kalan verilere karşın, Çinli teknoloji şirketlerine gelen alımlar öncülüğünde Asya genelinde de yeni günün pozitif başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 yükseldi.

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,35 değer kazancıyla 2.450,84 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri yüzde 14'te sabit tutmasının ardından günü yatay seyirle 16,3669'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,3590'dan işlem görüyor.

Analistler, Fed'in toplantı tutanaklarının ardından piyasalarda oluşan pozitif havanın sürdüğünü belirterek, perakende ve teknoloji hisselerine yönelik haber akışının da pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde TCMB'nin finansal istikrar raporu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 puanın destek, 2.470 ve 2.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, TCMB'nin finansal istikrar raporu

15.30 ABD, nisan ayı kişisel gelirler ve harcamalar

17.00 ABD, mayıs ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi