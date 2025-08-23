Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi

ABD'nin korumacı ticaret politikasının enflasyon ve küresel büyüme üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler merkez bankalarının odağında olmayı sürdürürken, geçen hafta Kansas City Fed'in ev sahipliğinde ABD'nin Wyoming eyaletinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Fed Başkanı Jerome Powell burada yaptığı konuşmada faiz indirimine kapı aralayarak, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir." ifadelerini kullandı.

Powell, kısa vadede enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü, istihdama yönelik risklerin ise aşağı yönlü olduğunu belirtti.

Para politikasının önceden belirlenmiş bir rotada olmadığını yineleyen Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin kararlarını yalnızca verileri ve bunların ekonomik görünüm ile risk dengesi üzerindeki etkilerini değerlendirerek alacaklarını vurguladı.

Geçen hafta Powell'ın konuşması öncesi diğer Fed yetkililerinin yaptığı açıklamalar da takip edildi. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack bir para politikası kararı alacak olsalar faiz oranlarının düşürülmesini desteklemeyeceğini ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu üyelerinden Austan Goolsbee de ekonomiden gelen verilerin çelişkili sinyaller verdiğini söyledi. Goolsbee, enflasyon verilerinin beklentiler açısından "pek iyi" olmadığını, Fed'in hala yeni verileri değerlendirmek için zamanı olduğunu kaydetti. Söz konusu açıklamalar sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda, eylül toplantısında Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 75 olurken, yıl sonuna kadar toplamda iki faiz indirim beklentisi korunuyor. Analistler bu hafta açıklanacak Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinden alınacak sinyallerin Bankanın faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi. REKLAM Jeopolitik tarafta ise Yemen'deki Husiler, İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı başta olmak üzere Yafa ve Askalan bölgelerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu. Gelecek hafta açıklanacak Nvidia'nın bilançosu takip edilecek Bir süredir tarife gündemi ve yarı iletken sektörüne yönelik kısıtlamaların yakından takip edildiği piyasalarda, Nvidia'nın çarşamba günü açıklayacağı finansal sonuçlar yatırımcıların odağına yerleşti. Şirket son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Nvdia ile Çin'e satılan "H20" çiplerinden elde edilen gelirin yüzde 15'inin ABD hükümetine ödenmesine yönelik bir anlaşma yapıldığını açıklamasıyla gündeme gelmişti. Trump, şirketin en yeni çipinin daha az gelişmiş şekilde tasarlanması halinde Çin'e satışına izin vermeye açık olabileceklerini belirtmişti.

Analistler, çarşamba günü piyasalar kapandıktan sonra gelecek finansal sonuçların şirket ve sektöre yönelik daha çok bilgi verebileceğini, şirketin finansal sonuçları öncesi ve sonrasında sektör ve hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini ifade etti. REKLAM New York borsası karışık seyretti Bu gelişmelerle New York borsasında geçen hafta karışık bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 0,31 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,53 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. ABD tahvil piyasalarında geçen hafta alıcılı bir seyir hakim olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 4,26 seviyesinde tamamladı. Emtia tarafında ise altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 1,13 artışla 3 bin 373 dolara, gümüşün ons fiyatı yüzde 2,3 yükselişle 38,9 dolara çıkarken, Brent petrolün varili ise yüzde 2,4 değer kazancıyla 67,3 dolara yükselerek haftayı tamamladı. Dolar endeksi ise faiz indirim ihtimallerinin güçlü kalmayı sürdürmesiyle haftayı yüzde 0,1 azalışla 97,7 seviyesinden kapattı. 25 Ağustos ile başlayacak haftada pazartesi, inşaat izinleri, Dallas Fed imalat aktivite endeksi, salı dayanıklı mal siparişleri, New York tüketici güven endeksi, perşembe büyüme (GSYH), çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma aylık kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.

REKLAM Avrupa borsaları pozitif seyretti Avrupa borsaları geçen hafta Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik gelişmeler ve Fed'in faiz indirimine gidebileceği beklentilerinin etkisiyle pozitif seyrederken, gelecek hafta açıklanacak Almanya'da enflasyon ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) son toplantısının tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla atılan adımlar bölgenin odağında bulunurken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin haber akışı da yakında izleniyor. Tarifeler tarafında ise ABD ve Avrupa Birliği (AB), geçen ay uzlaştıkları ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife getiren ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı. Anlaşma kapsamında, ABD, AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacak. AB, 2028'e kadar ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü alacakken, Avrupa şirketleri ABD'de 600 milyar dolar ek yatırım yapacak. Öte yandan, Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verileri de açıklandı. Buna göre, bölgede temmuzda 50,9 olan bileşik PMI, ağustosta 51,1 seviyesine çıktı. Böylece, bileşik PMI son 15 ayın en yüksek seviyesini gördü.

REKLAM Temmuz ayında 49,8 olan imalat sanayi PMI da ağustosta 50,5 olarak ölçüldü. İmalat sanayi PMI son 38 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 51'den 50,7'ye inerek son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,99 ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,02 yükseldi. Gelecek haftanın veri takviminde pazartesi Almanya'da İFO iş dünyası güven endeksi, perşembe Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ECB'nin toplantı tutanakları, cuma Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon verileri yer alıyor. İngiltere'de pazartesi resmi tatil sebebiyle Londra Borsası'nda işlemler gerçekleşmeyecek. Asya borsaları karışık seyretti Asya borsalarında sektör bazlı olarak ABD endekslerindeki fiyat hareketlerinin bölgeye taşınmasıyla karışık bir seyir izlenirken, yeni haftada gözler Çin'de sanayi karları ve Japonya'da Tokyo enflasyonu verilerine çevrildi. Geçen hafta Japonya'nın gösterge 10 yıllık devlet tahvili getirisi yaklaşık 18 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, 20 yıllık devlet tahvilinin getirisi de 1999'dan beri en yüksek seviyeyi gördü. Analistler, Japonya'nın kamu borcuna ilişkin artan endişelerin uzun vadeli tahvil faizlerini tarihi seviyelere taşıdığını belirtti.

REKLAM Ülke basınında yer alan haberlerde, Japonya Maliye Bakanlığının, 2026/2027 mali yılı bütçe talepleri için uzun vadeli devlet tahvillerinde varsayılan faiz oranını yüzde 2,6'ya yükseltmeye hazırlandığı ifade edildi. Geçen hafta bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) önceki aya göre yavaşlasa da tahminlerin üzerinde artarken, yıllık enflasyon Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam etti. Ülkede temmuz ayında ulusal TÜFE yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilere paralel yükselirken, çekirdek TÜFE de yüzde 3,1 artarak tahminleri aştı. Çin tarafında ise ülkedeki gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranının yüzde 3 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranının ise yüzde 3,5'te sabit tutulduğunu bildirdi. Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar, 5 yıl aranın ardından iki ülke arasındaki direkt uçuşların ve sınır ticaretinin yeniden açılması konusunda uzlaşmaya vardı.

REKLAM Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,49, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,76 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,72 değer kaybetti. Gelecek hafta çarşamba Çin'de sanayi karları, cuma Japonya'da Tokyo enflasyonu, işsizlik oranı, sanayi üretimi ve tüketici güven endeksi verileri izlenecek. BIST 100 endeksi 13 ay sonra rekor tazeledi Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı seyir öne çıkarken BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,62 yükselişle 11.372,33 puandan kapanarak kapanış rekorunu tazeledi. Cuma günü gün içinde 11.398,27 puanla rekor seviyeyi test eden BIST 100 endeksi 11.372,33 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yıl başından bu yana yüzde 15,7 değer kazandırırken, geçen hafta 13 ay sonra rekor tazeledi. Dolar/TL ise haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 40,9420'den tamamladı. Gelecek hafta yurt içinde pazartesi reel kesin güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, salı sektörel enflasyon beklentileri, perşembe ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, cuma işsizlik oranı verileri takip edilecek.

Kur Korumalı Mevduat sona erdi Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ağustos'tan itibaren gerçek kişiler için Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurdu. TCMB açıklamasında, 23 Ağustos’tan itibaren gerçek kişiler için KKM hesaplarında yenileme ve açılış işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) yapılmayacağı aktarıldı. Tüzel kişiler için bu adım daha önce şubat ayında atılmıştı. KKM’nin toplam bakiyesi 2023 Ağustos'ta 140 milyar doların üzerine çıkarak zirve yapmıştı. KKM hesaplarının toplam büyüklüğü yılbaşında 32,5 milyar dolar seviyesindeyken, bugün itibarıyla 11 milyar dolara kadar geriledi. Merkez Bankası, 2025 yılı Para Politikası Metni'nde KKM'den çıkışı resmi bir hedef olarak açıklamıştı.