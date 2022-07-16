Gözler merkez bankalarında

AA

Dünya genelinde güçlenmeye devam eden enflasyon ve resesyon endişeleri piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Hafta içinde açıklanan verilere göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9,1 artarak beklentileri geride bırakırken, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak amacıyla sıkılaştırıcı politikalarında daha da şahinleşebileceği endişesi risk algısını artırdı.

Veri sonrası para piyasalarında Fed'in temmuz ve eylül toplantılarında daha güçlü sıkılaştırıcı adımlar atacağı fiyatlanmaya başlarken, perşembe günkü fiyatlamalarda Fed'in yüzde 80 ihtimalle temmuzda 100, eylülde ise 75 baz puan faiz artıracağı beklentisi öne çıktı.

Buna karşın, Fed'in şahin üyelerinin 100 baz puanlık faiz artışı yerine 75 baz puanlık artışın uygun olduğunu belirtmeleri sonrası para piyasalarında 100 baz puan faiz artışı ihtimali gerilerken, artan risk iştahıyla küresel pay piyasaları kayıplarını haftanın son işlem gününde sınırlı da olsa telafi etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında yüzde 70 ihtimalle 75 baz puan faiz artırılacağı tahmin edilirken, eylül toplantısı için fiyatlamaların zorlaştığı görülüyor.

Öte yandan, tahvil piyasalarındaki satış ağırlıklı seyrin ardından bazı varlıklarda terse dönen getiri eğrisi belirginleşmeyi sürdürürken, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark son 15 yılın en yükseği olan 20 baz puana çıkarak resesyon fiyatlamalarının güçlendiğini gösteriyor.