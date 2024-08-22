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        Haberler Ekonomi Döviz Küresel piyasalarda gözler Jackson Hole'a çevrildi - Döviz Haberleri

        Küresel piyasalarda gözler Jackson Hole'a çevrildi

        Küresel piyasalar, bugün ABD başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar öncesi karışık bir seyir izliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 09:33 Güncelleme: 22.08.2024 - 09:33
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        Küresel piyasalarda gözler Jackson Hole'a çevrildi
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        Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik devam ediyor.

        Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın sempozyumda yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydederek, bankanın dün yayınlanan toplantı tutanaklarında güvercin duruşun güç kazanmaya devam ettiğinin görüldüğünü dile getirdi.

        Fed'in dün yayınladığı toplantı tutanakları, yetkililerin büyük çoğunluğunun, verilerin beklendiği gibi gelmeye devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını düşündüğünü ortaya koydu.

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        Tutanaklarda, "Yetkililerin birkaçı, enflasyondaki son gelişmelerin ve işsizlik oranındaki artışların bu toplantıda hedef aralığının 25 baz puan düşürülmesi için makul bir gerekçe oluşturduğunu veya böyle bir kararı destekleyebileceklerini belirtti." bilgisi verildi.

        Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığı, Mart 2024'e kadar olan 12 aylık döneme ait tarım dışı istidam verilerini revize etti. Revizyona göre, ABD'de istihdam, söz konusu dönemde daha önce açıklanandan 818 bin daha az arttı.

        Analistler, aşağı yönlü revizyonun işgücü piyasasının başlangıçta düşünülenden çok daha erken yumuşamaya başladığını gösterdiğini belirterek, Fed'in gelecek ay faiz oranlarını düşürmesi yönündeki beklentilerin arttığını ifade etti.

        Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağı yönündeki öngörüler yüzde 85 seviyesine çıktı.

        Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,81'de, dolar endeksi de 101,1'de dengelendi.

        Altının ons fiyatı yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 2.502 dolardan, düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı da 0,2 azalışla 75,5 dolardan işlem görüyor.

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        Söz konusu gelişmelerle dün, Dow Jones endeksi yüzde 0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

        Avrupa borsalarında da dün pozitif bir seyir izlenirken, bugün bölge genelinde açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

        Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,50, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,72 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

        Asya piyasaları bugün yön arayışında hareket ederken, Japonya'da açıklanan veriler ülkenin ekonomik aktivitesine ilişkin karışık sinyaller verdi.

        Buna göre, ülkede hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54 seviyesine çıkarak genişlemenin devam ettiğine işaret ederken, imalat sanayi PMI verileri 49,5'e yükselse de imalat sanayinin daralma eğiliminde olduğunu gösterdi.

        Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyrediyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 geriledi.

        Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 9.904,79 puandan tamamladı.

        Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 33,8639'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 33,9290 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının yanı sıra yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.750 seviyelerinin destek, 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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