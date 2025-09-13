Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında

ABD’de bir süredir devam eden para politikasına yönelik belirsizlikler önceki hafta iş gücü piyasasının zayıflama sinyalleri vermesi ve geçen hafta da ılımlı gelen enflasyon verilerinin ardından azaldı.

Fed'in gelecek hafta alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda bankanın projeksiyonlarına ilişkin ipuçları aranacak. Bunun yanında gelecek hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) da faiz kararlarını açıklayacak.

Son enflasyon verisinin ardından tarifelerin fiyat artışları üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlı kalabileceğine yönelik güven oluşmasıyla birlikte Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaların belirginleştiği görüldü.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimi yapması bekleniyor. Ayrıca bankanın 2026 yılında da en az 3 faiz indirimi yapabileceği tahmin ediliyor.

Ülkede geçen hafta açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı. Yıllık enflasyon, ocak ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ağustosta temmuzda olduğu gibi aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,1 artarken beklentilere paralel gerçekleşti.

Bu gelişmelere ek olarak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısını "Küresel Büyüme Tahminleri Yukarı Yönlü Revize Edildi Ancak ABD Ekonomisi Yavaşlıyor" başlığıyla yayımladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack düzenlediği basın toplantısında, istihdama yönelik aşağı yönlü riskler göz önüne alındığında Fed'in politika faizini düşürmeye başlaması için alan olduğunu belirtti.

Trump’ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişimine ilişkin yasal süreç sürerken, ABD yönetimi dün temyiz mahkemesine başvurarak alt mahkemenin Cook’un görevde kalmasına izin veren kararının, Fed toplantısı öncesinde durdurulmasını talep etti. Ayrıca ülke basınında, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine gelebilecek muhtemel isimlerle görüşmeler yaptığına yönelik haberler yer aldı.

Emtia tarafında ise altının ons fiyatı geçen hafta 3 bin 674,48 dolara çıkarak en yüksek seviyesini yukarı taşıdı. Ons altın haftayı yüzde 1,6 artışla 3 bin 643 dolarda tamamladı. Artan faiz indirimi beklentileriyle gümüşün ons fiyatı 42,3 doları test ederek son 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Gümüşün ons fiyatı haftayı yüzde 2,9 yükselişle 42,18 dolarda kapatırken, Brent petrolün varili yüzde 1,8 değer kazancıyla 66,6 dolarda haftayı tamamladı.

Bu gelişmelerin ışığında ABD tahvil piyasalarında geçen hafta alıcılı seyir hakim olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 4,06 seviyesinde tamamladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi perşembe günü Fed'in politika alanının genişlemesiyle 7 Nisan'dan bu yana ilk kez yüzde 4 seviyesinin altına inerek 3,99 seviyesini gördü.

Dünya ekonomisinde bu yıl önemli ölçüde yavaşlama beklendiğine işaret edilen raporda, geçen yıl yüzde 2,9 olan küresel ekonomik büyüme hızının bu yıl yüzde 2,4'e ve gelecek yıl yüzde 2,3'e gerilemesinin beklendiği kaydedildi. Raporda, dünya ekonomisinin 2027'de ise yüzde 2,6 büyüyeceği öngörüldü.

Ülkede federal hükümetin bütçe açığı, tarife gelirlerinin de etkisiyle ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 azalarak 345 milyar dolara geriledi. Ağustos ayında gümrük vergilerinden elde edilen gelirin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 296 artışla 30 milyar dolara çıkması dikkati çekti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde 55,4 ile mayıs ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

New York borsasında geçen hafta alıcılı bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 1,59, Nasdaq endeksi yüzde 1,86 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,95 değer kazandı. Üç endeks perşembe günü kapanış rekoru kırdı.

Lagarde, yılın geri kalanında daha yüksek tarifeler, daha güçlü avro ve artan küresel rekabetin Avro Bölgesi büyümesini yavaşlatmasını beklediğini, ancak söz konusu olumsuzlukların büyüme üzerindeki etkisinin gelecek yıl azalacağını söyledi.

ECB Başkanı Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyon oranının istedikleri seviyelerde bulunduğunu belirtti. Lagarde, dezenflasyonist sürecin sona erdiğine işaret ederek, enflasyon görünümünün halen değişken küresel ticaret politikası ortamı nedeniyle belirsiz olduğunu anlattı.

Geçen hafta ECB üç temel politika faizini değiştirmedi. ECB, mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde tutma kararı aldı.

15 Eylül ile başlayacak haftada pazartesi New York Fed sanayi endeksi, salı sanayi üretimi, kapasite kullanımı, perakende satışlar, çarşamba Fed faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması, konut başlangıçları, inşaat izinleri, perşembe Conference Board öncü göstergeler endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri takip edilecek.

Rusya-Ukrayna savaşı ile Orta Doğu'daki çatışma gibi jeopolitik gerilimlerin ciddi belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiğine dikkati çeken Lagarde, jeopolitik gerilimlerin azalması veya kalan ticaret anlaşmazlıklarının hızla giderilmesi halinde güvenin artacağını ve ekonomilerin daha da canlanacağını anlattı.

REKLAM

Analistler, bundan sonra ECB'nin parasal gevşeme döngüsünü sonlandırabileceğini, olası bir faiz indirimi olması durumunda ise bunun ekim ayında değil aralık ayında gerçekleşebileceğini söyledi.

Öte yandan, geçen hafta Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından jeopolitik endişeler arttı.

Fransa'da yaklaşık 9 aydır görevde olan Başbakan François Bayrou'nun azınlık hükümeti, 1958'den bu yana kendi inisiyatifiyle gittiği güven oylamasında düşen ilk hükümet oldu.

Bayrou hükümeti bazı resmi tatillerin kaldırılması ile 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesi hükümeti güven oylamasına götürme kararı almıştı. Ülkede daha önce 2 hükümet ise muhalefetin sunduğu gensoru önergeleriyle düşürülmüştü.