Küresel piyasalarda Fed sonrası gözler ECB'de

HABERTURK.COM

Geçen yılın mart ayından bu yana her toplantıda politika faizini artıran Fed, 15 toplantının ardından bu adımlarına ara verdi.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutarken, Fed'den yapılan açıklamada, "Hanehalkları ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemeldir." ifadesi kullanıldı.

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,1'den yüzde 5,6'ya yükseltti.

Fed'in federal fon oranına ilişkin 2024 yılı için tahmini yüzde 4,3'ten yüzde 4,6'ya, 2025 yılı için de yüzde 3,1'den yüzde 3,4'e revize edildi. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'te tutuldu.

Banka'nın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye çekilirken, 2024 için yüzde 2,5 ve 2025 yılı için yüzde 2,1 olarak korundu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,6'dan yüzde 3,9'a yükseltildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, neredeyse tüm Fed yetkililerinin, enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşündüğünü ifade etti.

Alınan kararın sadece bu toplantıyla ilgili olduğunu vurgulayan Powell, "Temmuz toplantısı hakkında karar vermedik." dedi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında Fed'in 25 baz puan faiz artışı yapacağına ilişkin beklentiler yüzde 70 seviyesine çıkarken, sınırlı da olsa Banka'nın faiz artırım döngüsünü yüzde 5,50-5,75 seviyesinde tamamlayabileceği öngörüsü de bulunuyor.

Dünkü kararların beklentilerden daha "şahin" algılanmasıyla emtia fiyatlarında oynaklık artarken, altının ons fiyatı, yeni günde 1.930 dolarla 17 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Öte yandan, dün ABD'de açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yıllık yüzde 1,1 artarak beklentilerin oldukça altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,68 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık seyirle başladı.

Avrupa'da dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ECB'nin para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelere çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, ECB'nin bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metninde ve Lagarde'ın açıklamalarında gelecek döneme ilişkin olası ipuçları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,49, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,88 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Asya'da pay piyasaları güne Güney Kore hariç yükselişle başlarken, Çin Merkez Bankası (PBoC) ekonomiyi destekleyici adımlarına devam ediyor.

PBoC, bugün 1 yıllık kredi faizini 10 baz puan düşürerek yüzde 2,65'e indirirken, fonlama miktarını da artırdı. Öte yandan, bugün ülkede açıklanan verilere göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 3,5, perakende satışlar da yüzde 12,7 arttı.

Japonya'da ise çekirdek makine siparişleri yüzde 5,5 yükselişle beklentileri geride bırakırken, dış ticaret dengesi 1 trilyon 372,5 milyar yen açık verdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 geriledi.

ÖNERİLEN VİDEO