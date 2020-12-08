AA

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 68 milyona yaklaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,5 milyonu aştı. Hükümetler, salgının yayılmasını sınırlayabilmek için birbiri ardına tedbirler açıklarken, ekonomiyi destekleme paketleri de gündemin odağındaki yerini koruyor.

ABD'de çeşitli eyaletlerde salgını kontrol altına almaya yönelik yeni kısıtlamalar getirilirken, ABD basınında yer alan haberlere göre Kongre'nin, bu hafta Kovid-19 teşvik paketi görüşmelerinde anlaşmaya varılmasına ve hükümetin kapanmasını önlemek için kapsamlı bir bütçe tasarısı sunulana kadar bir haftalık geçici finansman tasarısını değerlendireceği kaydedildi.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,49 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,45 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında, dün Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası Brexit ile ilgili yetkililerden gelen açıklamalar takip edildi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dünkü açıklamasında Brexit konusunda AB içinde ne pahasına olursa olsun bir anlaşma olmayacağının açık olduğunu belirterek, buna karşın kesinlikle bir anlaşmaya varmak istediklerinin altını çizdi.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise İngiltere ile yürütülen ticaret anlaşması müzakereleri hakkında, "Kritik konudaki farklılıklar nedeniyle anlaşma koşulları mevcut değil." ifadesini kullandı.

Dün Avrupa borsalarında İngiltere'de yatay bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,21 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da, eylülde göreve gelen Başbakan Suga Yoşihide'nin açıkladığı ekonomiyi destekleme paketine karşın kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyretti.

Asya piyasalarında, ABD'nin bazı Çinli yetkililere yaptırım kararları ve salgının etkileri konusundaki belirsizliklerle petrol fiyatları düşüş, altının ons fiyatı ise yükseliş eğilimini sürdürdü.

Şu dakikalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 48,5 dolara gerilerken, altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 1,4'lük artışın ardından bugün de yüzde 0,2 primle 1.868 dolara çıktı.

Yurt içinde, dün dar banttaki yatay seyrini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 1.329,90 puandan tamamladı. Dün 7,8094'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8190 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 aşısı ile ilgili gelişmeler, ABD ve Avrupa başta olmak üzere ekonomiyi destekleme adımları ile ABD ve Çin arasında tekrar artan gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Almanya, aralık ayı ZEW endeksleri

13.00 Avro Bölgesi, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

16.30 ABD, 3. çeyrek birim emek maliyeti