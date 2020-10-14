Küresel piyasalar yön arayışında

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Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olumsuz haber akışı ve vaka sayısındaki artışın etkisiyle dün negatif bir seyir izlenirken, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ise Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) verileri takip edilecek.

Uluslararası Para Fonu (IMF),dün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim ayı sayısında, küresel ekonomideki daralmanın özellikle gelişmiş ekonomilerde tahminlerden iyi gelen ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerinin etkisiyle öngörülenden daha az olacağını belirterek, dünya ekonomisine ilişkin 2020 daralma tahminini yüzde 5,2'den yüzde 4,4'e revize etti. Çin'de toparlanmanın beklenenden daha hızlı gerçekleştiğine işaret edilen raporda, Çin'in bu yıla ilişkin büyüme öngörüsü yüzde 1'den yüzde 1,9'a yükseltildi. Raporda, daha önce bu yıl yüzde 8 olarak bildirilen ABD ekonomisine ilişkin daralma beklentisi yüzde 4,3'e revize edildi. Avro Bölgesi ekonomisinin de bu yıl yüzde 8,3 küçüleceği öngörüldü.

Hastalığın tedavisine ilişkin gelişmelere bakıldığında, dün ABD merkezli ilaç üreticisi Johnson and Johnson, bir katılımcının hastalanması nedeniyle Kovid-19 aşı denemelerine ara verdiğini duyururken, salgın üzerine araştırmalar yapan ilaç firması Eli Lilly'nin klinik testlerinin de "potansiyel güvenlik endişesi" nedeniyle durdurulduğu açıklandı. Bununla birlikte Dünya Bankası da Kovid-19 aşılarının, testlerinin ve tedavilerinin satın alınması ve dağıtımını finanse etmek amacıyla 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı.

Salgının ekonomik etkilerine yönelik ABD'de hayata geçirilmesi planlanan destek paketi de gündemdeki yerini korurken, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Senatonun gelecek hafta daha küçük bir destek paketi tasarısını oylayacağını ifade etti.

Öte yandan dün, ABD'li bankalar üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı. JPMorgan Chase'in bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 9,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde Citigroup'un net karı ise yüzde 34 azalarak 3,2 milyar dolara geriledi. Kovid-19 etkisiyle her iki bankanın net karı azalış kaydetse de beklentilerin üzerinde geldi.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisi de eylülde beklentiler doğrultusunda açıklanırken, bu gelişmelerle New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,61 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Dolar endeksi dün 93,1 seviyelerinden başladığı günü 93,6 seviyelerinden tamamlarken, bugün 93,5 seviyelerinde yatay hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 0,7260'ya kadar gerilemesi sonrası bugün yüzde 0,7310 civarında bulunuyor.

Analistler, Kovid-19 aşısına ilişkin olumsuz haber akışı ve teşvik paketi belirsizliğinin piyasalara yön veren temel faktörler olmayı sürdürdüğünü belirterek, yeni günün endeks vadelileri tarafında pozitif başladığını söyledi. Bugün United Airlines, UnitedHealth, Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of America gibi önemli şirketlerin bilançolarını açıklayacağını aktaran analistler, ayrıca eylül ayı ÜFE verilerinin izleneceğini ifade etti.

Avrupa tarafında dün İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 143 kişinin hayatını kaybetmesiyle son 4 ayda görülen en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi. Kovid-19 vaka sayısındaki artışa ilişkin endişelerle pay piyasalarında düşüş yaşanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,91, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise dün 1,18 seviyelerinden düşüşe geçerek 1,1731'e kadar gerilerken, bugün de 1,1745 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Öte yandan dün piyasalarının kapanmasının ardından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ),Washington yönetiminin Boeing'e sağladığı yasa dışı desteklemelerinden ötürü Avrupa Birliği'nin ABD'ye yaklaşık 4 milyar dolarlık ilave gümrük vergisi uygulamasına onay verdiğini açıklarken, bugün Avrupa endeks vadelilerinde pozitif bir seyir izlenmesi dikkati çekti.

Japonya'da sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın, Nikkei 225 endeksi Asya borsalarından pozitif ayrışarak kapanışa yakın yüzde 0,1 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 gerilerken, Güney Kore Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 0,5 ile rekor düşük düzeyde tutmasının ardından Kospi endeksi de yüzde 0,7 değer kaybetti.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,31 düşüşle 1.174,70 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi dün en düşük 7,8749 ve en yüksek 7,9304 bandında hareket etmesinin ardından bugün yüzde 0,1 artışla 7,9310 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin olumsuz gelişmeler ve teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin risk iştahını azalttığını belirterek, jeopolitik gelişmelerin ve ABD'de başkanlık seçimlerine yönelik haber akışının da gündemin odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

ABD'de başlayan bilanço sezonu nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin artabileceğine işaret eden analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE),Avro Bölgesinde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, tarım ürünleri ÜFE

12.00 Avro Bölgesi, ağustos sanayi üretimi

14.00 ABD, haftalık MBA mortgage başvuruları

15.30, ABD, eylül ÜFE