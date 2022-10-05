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Yüksek enflasyon ve faiz ortamının ekonomilere etkisine ilişkin endişeler piyasalara yön veren temel faktör olmayı sürdürürken, artan resesyon riski ve zayıf ekonomik verilerin, merkez bankalarının "şahin" adımlarını yumuşatacağı umutları küresel çapta risk iştahını artırdı.

Dün Avustralya Merkez Bankası'nın dün beklentilerin altında faiz artırımına gitmesiyle desteklenen agresif politikaların yumuşayacağına dair iyimser piyasa fiyatlamalarının, merkez bankası yetkililerinin açıklamalarıyla şekillenmesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Philip Jefferson, enflasyonun karşı karşıya kaldıkları en ciddi sorun olduğunu, ilerleme belirtilerine rağmen enflasyonla mücadelenin zaman alacağını söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de Fed'in yüksek enflasyonu düşürmek için gerekli araç ve bilgiye sahip olduğunu, bunları kullanacağını vurgulayarak, "Enflasyonu düşürmek için faiz artışının sürmesi gerek."dedi.

Makroekonomik veri tarafında dün açıklanan verilere göre, ABD'de dün JOLTS açık iş sayısı ağustosta 10 milyon 53 binle Haziran 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Beklentilerin altında kalan veri, iş gücü piyasasının soğumaya başladığına işaret etti. Ülkede fabrika siparişleri ise ağustosta yatay bir seyir izledi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 2,80, S&P 500 endeksi yüzde 3,06 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,34 değer kazandı. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter'ı hisse başına 54,2 dolar fiyatla satın almayı yeniden teklif ettiği haberleri ile şirketin hisseleri yüzde 22'nin üzerinde değer kazandı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,56'ya kadar gerilemesinin ardından yüzde 3,63'te dengelendi. Dün 110 sınırına kadar gerileyerek iki haftanın en düşük seviyesini gören dolar endeksi, bugün 110,2'den işlem görürken, ABD'nin endeks vadeli kontratları yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa tarafında enerji krizine ilişkin gelişmeler ve bölge ekonomilerine yönelik artan resesyon kaygıları gündemin odağındaki yerini koruyor. Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta yıllık yüzde 43,3'le rekor seviyede yükseldi. Bugün gerçekleştirilecek ve Avrupa ülkelerinin liderlerinin bir araya geleceği Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısından çıkacak haberler takip edilecek.

Bu gelişmelere karşın dün Avrupa borsalarında da küresel çapta artan risk iştahı ve düşen tahvil faizlerinin etkisiyle alıcılı bir seyir izlendi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,24, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 3,78 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,57 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün 20 Eylül'den bu yana ilk kez analistlerin kritik eşik olarak nitelendirdiği 1'i test ederken, bugün 0,9970'te dengelendi. Avrupa endeks vadelileri de yeni güne satıcılı başladı.

Asya tarafında, Çin piyasalarında Altın Hafta dolayısıyla resmi tatil devam ederken, bugün Hindistan borsası da işleme kapalı olacak.Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da eylül ayı hizmet sektörü PMI önceki aya göre 0,3 puan artarak 52,2'ye yükseldi. Asya borsalarında risk iştahının güçlü kalması dikkati çekerken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 ve tatilden dönen Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 6 artışla seyrediyor.

Bugün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yapacağı toplantıda, günlük 2 milyon varile kadar büyük bir üretim kesintisine gidebileceği belirtiliyor. Toplantı öncesi dün 91,9 ile iki haftanın en yüksek seviyesini gören Brent petrolün varil fiyatı, bugün 91,2 dolar seviyesinde bulunuyor.

Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazancıyla 3.458,03 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,2'lik artışla 18,5768'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,5720'den işlem görüyor.

Analistler, yatırımcıların enflasyon ve resesyon riski arasında gidip gelen fiyatlamalarının piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, para politikaları ve ekonomik aktivite belirsizlikleri nedeniyle oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Yurt içinde ise 3. çeyrek şirket bilançoları öncesi yükseliş eğiliminin devam edebileceğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 puanın destek, 3.500 ve 3.550 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.55 Almanya, eylül ayı hizmet sektörü PMI

11.00, Avro Bölgesi, eylül ayı hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, eylül ayı hizmet sektörü PMI

15.15 ABD, eylül ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, ağustos ayı dış ticaret dengesi

16.45 ABD, eylül ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, eylül ayı ISM imalat dışı PMI