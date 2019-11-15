15 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakereleri piyasaların gündeminin odağındaki yerini korurken, bir anlaşmaya yakın olduğu yönündeki açıklamalara karşın tarifelerin kaldırılması yönündeki belirsizlikler devam ediyor.
ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 1,1 ile beklentilerin üzerinde artarken, haftalık işsizlik başvuruları da tahminleri aştı. Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde gerçekleştirdiği konuşmasında ılımlı büyümenin devam etmesini beklediklerini belirterek, "Bu ortamda resesyon olasılığının yüksek olduğunu düşünmek için bir sebep yok." ifadesini kullandı.
Bu gelişmelerle dolar endeksi yüzde 0,2 değer kaybetse de 98'in hemen üzerinde tutundu. Dow Jones endeksi yüzde 0,01 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 yükseldi.
Avrupa tarafında, dün pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi. Dün açıklanan verilere göre yılın 3'üncü çeyreğinde Almanya ekonomisinin yüzde 1, Avro Bölgesi ekonomisinin ise yüzde 1,2 ile beklentilerin üzerinde büyümesine karşın borsaların yükseliş eğilimini sürdürememesi dikkati çekti. Önceki 5 hafta üst üste yükseliş eğiliminde hareket eden borsa endeksleri, bu haftanın son işlem gününe, önceki hafta kapanışına göre sınırlı değer kaybıyla girdi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,38, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.
Bugün Asya pay piyasalarında, genel olarak ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik fiyatlanıyor. Japonya'da açıklanan sanayi üretimindeki artış sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kazandı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyretti.
Yurt içinde, son bir yılda düşüş gösteren sanayi üretimi endeksinin, eylülde yıllık bazda yüzde 3,4 artarak, yeniden pozitif bölgeye geçmesine karşın pay piyasalarında kar satışlarının etkili olduğu görüldü. Dün yüzde 1 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 103.781 puandan tamamladı. Dün 5,7491'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7580 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve TCMB'nin beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının önemli direnç bölgesi, 102.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, ağustos ayı işsizlik oranı
13.00 Avro Bölgesi, eylül ay dış ticaret dengesi
13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi
14.30 Türkiye, TCMB beklenti anketi
16.30 ABD, New York Fed sanayi endeksi
16.30 ABD, ekim perakende satışlar
17.15 ABD, ekim ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı
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