ABD'de geçen hafta açıklanan ISM imalat endeksinin beklentilerin çok altında kalması tedirginlik yaratsa da cuma günü yayımlanan istihdam raporundaki veriler ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması pay piyasalarının ralli yapmasını sağladı. Tarım dışı istihdam aralıkta 312 bin artarak ekonomistleri şaşırtırken, ortalama saatlik kazançlar da yüzde 0,4 artışla tahminleri aştı. Cuma günü verilerin ardından bir konuşma yapan Powell ise "Fed sabırlı olacak ve esnek politikalar ile hazırlıklı olacak" ifadesini kullandı.

Powell'ın açıklamalarını güvercin olarak değerlendiren piyasalarda, Fed'in 2019 yılına ilişkin faiz artırım beklentileri neredeyse sıfırlandı. Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 3,29, S&P 500 endeksi yüzde 3,43 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,26 değer kazanırken, dolar endeksi 96 seviyesine geriledi.

Analistler, bu hafta ABD ve Çinli yetkililerin Pekin'de başlayacakları ticaret müzakereleri, halen kapalı olan federal hükümete ilişkin gelişmeler, Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ile Fed üyelerinin hafta boyunca sürecek konuşmalarının takip edileceğini belirterek, Suriye'ye ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların gündeminde olacağını ifade etti.

Avrupa tarafında, geçen hafta beklentilerin altında kalan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri sonrası gerileyen avro/dolar paritesi, Powell'ın açıklamaları ile toparladı. Avro/dolar paritesi hafta boyunca orta vadeli yatay bant içindeki dalgalı hareketini devam ettirerek 1,14'ün hemen üzerinde dengelenirken, cuma günü etkili olan alış ağırlıklı seyirle pay piyasalarında yüzde 3'ü aşan yükselişler kaydedildi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,37, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,16 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,72 değer kazandı.

Geçen hafta Çin Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık indirimleri ile piyasadaki likiditeyi artırması pay piyasalarını desteklese de Şanghay bileşik endeksinin cuma günkü hızlı yükseliş eğilimini yeni haftaya taşıyamadığı görüldü. Kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4'lük artışla 2.525 seviyesinde dengelenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise batıdaki ralliye ayak uydurarak yüzde 2,5 artış kaydetti.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününe kadar sert düşüşüyle dikkati çeken BIST 100 endeksi, cuma günü artan küresel risk iştahı ile yüzde 1,64 yükselse de haftalık bazda yüzde 1,77 gerileyerek, yaklaşık 5 ayın en düşük haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Cuma günü 5,4873'e kadar çıkan dolar/TL ise Powell'ın açıklamaları sonrası düşüşe geçerek 5,34-5,36 dar bandında dengelendi.

Analistler, bu hafta yurt içindeki veri gündeminde cuma günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası (TCMB) beklenti anketinin öne çıktığını belirterek, Suriye'deki gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.200 ve 86.400 seviyelerinin destek, 89.900 ve 91.300'ün direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, dolar/TL'de ise 5,50'nin kritik direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı fabrika siparişleri

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı perakende satışlar

18.00 ABD, kasım ayı fabrika siparişleri

18.00 ABD, aralık ayı ISM imalat dışı endeks