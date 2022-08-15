Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı

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Geçen hafta ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle risk iştahı artarken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin açıklamaları piyasalarda dalgalanmaya yol açtı.

Hafta sonunda bir televizyon kanalında konuşan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin 1970'lerde yapılan hatalardan kaçınmaları gerektiğini belirterek, enflasyonun kontrol altına alınana kadar Fed'in faiz artırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu açıklamalarla Fed'in eylül toplantısında atacağı adımın büyüklüğüne ilişkin belirsizlik arttı. Buna göre, Fed'in yüzde 54 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı tahmin edilirken, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali ise yüzde 46 seviyesinde bulunuyor.

Fed yetkililerinin bu hafta yapacağı açıklamalar ve ABD'de başta perakende satışlar olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,73, Nasdaq endeksi yüzde 2,09 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,27 yükseldi. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya ise sınırlı düşüşle başladı.

Avrupa tarafında, geçen hafta pay piyasaları New York borsasına paralel alış ağırlıklı bir seyir izlerken, bu hafta Avro Bölgesi'nde çarşamba günü açıklanacak 2. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Bölgede açıklanacak verilerde enflasyondaki gidişata ilişkin işaretlerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması beklenirken, enerji arz krizine ilişkin gelişmelerin de yakından takip edilmesi bekleniyor.

Geçen hafta Fed'in ultra şahin politikalarından vazgeçebileceği beklentisiyle değer kazanan avro/dolar paritesi, yeni haftaya yüzde 0,1 düşüşle 1,0250'den başladı.

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Bugün İtalya piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu Avrupa'da, endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya karışık bir görünümle başladı.

Asya borsalarında haftanın ilk gününde yoğun haber ve veri akışı ile dalgalı bir seyir izleniyor.

Çin'de yıllık bazda perakende satışlar yüzde 2,7 ve sanayi üretimi yüzde 3,8 artsa da beklentilerin altında kaldı.

Söz konusu durum bölgede risk algısını güçlendirse de, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) resesyon riskine karşın 1 yıllık borçlanma faizini yüzde 2,85'ten yüzde 2,75'e indirmesinin ardından Çin borsası kayıplarını büyük oranda telafi etmeyi başardı.

Japonya'da açıklanan verilere göre ülke ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,2, çeyreklik bazda yüzde 0,5 büyüyerek piyasa öngörülerinin altında kaldı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,14 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay seyrediyor.

Yurt içinde, cuma günü gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.896,67 puana geliştiren BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen kar satışlarıyla gerileyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,15 altında, 2.864,25 puandan tamamladı.

Bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, son haftaya girilen bilanço sezonunda hisse ve sektör bazlı oynaklığın da devam etmesi bekleniyor.

Dolar/TL cuma günü yüzde 0,06 azalışla 17,9363'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9520 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.880 ve 2.900 seviyelerinin direnç, 2.830 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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