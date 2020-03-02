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Çin'de Kovid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 914'e çıkarken, Güney Kore başta olmak üzere vaka sayısındaki artışlar salgının ekonomiye etkilerinin ilk tahminlerden çok daha güçlü ve uzun süreli olabileceği endişelerine neden oldu.

Söz konusu endişelerle geçen hafta ABD pay piyasaları ortalama yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise güvenli liman arayışındaki yatırımcıların alımları ile tarihinin en düşük seviyesi olan yüzde 1,1160'a kadar geriledi.

Çin'de ekonomi yönetiminin ekonomik aktiviteyi ve piyasaları destekleyici adımları sonrası en önemli adım, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma akşamı yayımlanan açıklamasındaki sözle yönlendirmesi oldu.

Fed Başkanı Powell, yaptığı yazılı açıklamada, "Fed, virüs konusundaki gelişmeleri ve etkilerini yakından takip ediyor. Gerekli olursa ekonomiyi desteklemek için uygun olan araçları kullanacağız." değerlendirmesini yaptı.

Powell'ın açıklamaları "17-18 Mart’taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizinin en az 25 baz puan indirileceği" şeklinde yorumlandı. FOMC, 29 Ocak'ta politika faizini yüzde 1,50-1,75 bandında sabit bırakmıştı. Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında ise Fed'in yüzde 90 olasılıkla 50 baz puan indirim yapabileceği tahmin ediliyor.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 1,39 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,82 değer kaybederken, Nasdaq endeksi bir önceki kapanışının hemen üzerinde günü tamamladı. Gün içinde gördüğü en düşük seviyelerden gelen tepki alımları, teknoloji dışı pay piyasalarında kayıpların telafi edilmesine yetmese de endeks vadeli işlem kontratlarının yeni haftaya da pozitif başlaması dikkati çekiyor.

Avrupa borsalarında cuma günü kayıplar yüzde 3'ü aşarken, avro/dolar paritesi, hafta boyunca etkili olan tepki yükselişini sürdürdü. Parite, haftalık bazda yüzde 1,89 yükseliş kaydederek 1,1050'ye çıktı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,86, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,38 değer kaybetti.

Analistler, bu hafta içerisinde İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında ticaret anlaşması ve diğer konulara ilişkin müzakerelerin başlamasının beklendiğini ifade etti. Geçen hafta yapılan açıklamalarda, AB tarafı eşit ve adil bir anlaşma hedeflendiğini belirtirken, İngiltere haziran ayına kadar istenilen mesafenin kaydedilememesi durumunda müzakere masasından kalkabileceğini kaydetmişti.

Yeni haftaya Çin'in imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin tüm zamanların en düşük seviyelerine gerilemesi ile başlayan Asya piyasalarında, daha çok Fed'in faiz indirim sinyalinin fiyatlandığı görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,1 değer kazandı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,3 değer kazanarak 52 dolara çıkarken, altının ons fiyatı ise 1.600 doların hemen üzerinde dengelendi.

Yurt içinde, geçen hafta dünya borsalarına paralel sert düşen BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 9,3 değer kaybederek 105.993,65 puandan kapanış gerçekleştirdi. Geçen haftayı, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,25'lik artışla 6,2545'ten tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,2350 seviyesine geriledi.

Bu hafta, yurt içinde yarın açıklanacak enflasyon, yurt dışında ise cuma günü yayımlanacak ABD'nin istihdam raporu ve bugün dünya genelindeki imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 ve 103.900 seviyelerinin destek, 110.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, şubat ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, şubat ayı imalat sanayi PMI

17.45 ABD, şubat ayı imalat sanayi PMI

18.00 ABD, şubat ayı ISM imalat endeksi

18.00 ABD, ocak ayı inşaat harcamaları