AA

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaştı. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi. Çin'de salgın nedeniyle ölümler devam ederken, İtalya, Güney Kore ve İran başta olmak üzere başka ülkelerdeki vaka sayılarındaki artış endişelerin artmasına neden oluyor.

Salgının ekonomiye etkilerinin artık daha yüksek sesle tartışıldığı bir ortamda, ABD'de cuma günü açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 50,8 ile son 6 ayın en düşüğüne inmesi ve bileşik PMI'nın 50 seviyesinin altına inerek daralmaya işaret etmesi dikkati çekti.

Azalan küresel risk iştahı ile ABD'nin 30 yıl vadeli tahvil faizi, yüzde 1,89 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Altının ons fiyatı 1.679,7 dolar ile 7 yılın zirvesini görürken, Brent petrolün varil fiyatı yeni haftanın açılışında yüzde 2,3 azalışla 56,5 dolara düştü.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan PMI verilerinin beklentilerin belirgin şekilde altında kalması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,78, S&P 500 endeksi yüzde 1,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.

Dolar endeksi ise analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 100 seviyesinde etkisini artıran kar satışları ile yüzde 0,5 değer kaybederek 99,3'ten kapanması sonrası bugün tekrar 99,6 seviyesine çıktı.

Avrupa tarafında, İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükselmesi ve son verilere göre salgının toplam 152 kişiyi etkilemesi sonrası ülkede Venedik Karnavalı ile Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki spor etkinlikleri iptal edildi. Komşu ülkeler, İtalya sınırına ilişkin güvenlikleri artırırken, piyasalardaki risk algısı yükselmeye devam etti.

Cuma günü İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,22, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,62, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında azalan risk iştahının piyasalara etkisi belirgin bir şekilde arttı. Güney Kore'de Kospi endeksi, ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin haberlerle bugün yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederken, Çin'de ise ekonomi yönetiminin verdiği gevşek para politikasına ilişkin sinyallerle düşüşü sınırlanan Şanghay bileşik endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında bulunuyor. Japonya'da ise resmi tatil dolayısıyla bugün piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.

Yurt içinde, cuma günü analistlerin destek olarak nitelendirdiği 114.500 seviyelerine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 116.829,39 puandan tamamladı. Dolar/TL ise yüzde 0,26 artışla 6,1167'den kapanması sonrası yeni haftaya 6,1205 seviyesinden başladı.

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanan değerlendirmeye göre, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin "BB-" seviyesindeki kredi notunu ve "durağan" görünümünü teyit etti. Değerlendirmede, Türkiye'nin 2020 yılı büyüme beklentisinin yukarı yönlü revize edilerek yüzde 3,1'den yüzde 3,9'a yükseltilmesi dikkati çekti.

Analistler, Suriye'ye ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, koronavirüs salgını haberlerinin de küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Bu hafta veri takviminde, ABD ve Almanya'nın büyüme verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.500 seviyesinin destek, 119.500 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi. Analistler, dolar/TL'de ise 6,0900-6,1250 bandının takip edileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı reel sektör güven endeksleri

10.00 Türkiye, şubat ayı kapasite kullanım oranı Reel Kesim Güven Endeksi

12.00 Almanya, şubat ayı Ifo endeksleri

16.30 ABD, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

18.30 ABD, Dallas Fed imalat sanayi endeksi