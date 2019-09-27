27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de dün açıklanan 2'nci çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisi beklentiler doğrultusunda yüzde 2 artarken, çekirdek tüketim harcamaları fiyat endeksi ise tahminlerin üzerinde, yüzde 1,9 arttı. ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ile ilgili gelişmeler gündemi meşgul ederken, pay piyasaları dün azalan risk iştahı ile negatif seyretti. Dow Jones endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,24 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.
Avrupa tarafında, dün etkisini artıran tepki alımlarıyla borsada yükselişler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,44, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.
Bugün Japonya hisse senetleri piyasasında temettü ödemeleri nedeniyle endeks yüzde 1,3 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyretti. Açıklanan verilere göre Japonya'da enflasyon yıllık yüzde 0,4 ile beklentilerin altında artış kaydetti.
Yurt içinde, dün 103.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 azalışla 101.940 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 düşüşle 5,6666'dan kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izliyor.
Analistler, ABD'nin İran'a yeni yaptırımlar açıklamasının ardından jeopolitik gelişmeler ve ABD ile Çinli yetkililerin ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı açıklamada İranlı bazı üst düzey yetkili ve ailelerinin ABD'ye girişinin yasaklandığını bildirdi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın son açıklamalarının ardından makroekonomik verilerin öneminin arttığına dikkati çeken analistler, bugün ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 ve 100.000 seviyelerinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, eylül ayı ekonomik güven endeksi
12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı ekonomik güven endeksi
15.30 ABD, ağustos ayı kişisel gelir ve harcamalar
15.30 ABD, ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri
17.00 ABD, Michigan Üniversitesi eylül ayı tüketici güven endeksi
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