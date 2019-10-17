17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de dün açıklanan perakende satışlar verisinin eylülde düşüş kaydetmesi sonrası pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.
Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının zayıflaması ve açıklanan 3'üncü çeyrek şirket bilançoları nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin arttığını dile getirdi.
Bugün sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri akışının yatırımcıların kararları üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, ticaret müzakereleri ve şirket bilançolarının da takip edileceğini bildirdi.
Avrupa tarafında, bugün Brüksel'de başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışı gündemin odağına yerleşti. Dün açıklanan Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 0,8 artış ile beklentilerin altında kalmasına karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 düşüş kaydetti.
Bugün Asya borsalarında sakin bir seyir izlenirken, altın ve petrol fiyatlarının da yatay hareket ettiği görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi.
Yurt içinde, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkiler gündemin odağındaki yerini koruyor. Dün 93.000 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,18 azalışla 94.137 puandan tamamladı.
Dün yüzde 0,5 düşüşle 5,8870'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8850 seviyesinde yatay seyrediyor.
Analistler, Türkiye'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.
Bugün ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri akışının da takip edileceğine değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 95.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
11.30 İngiltere, eylül ayı perakende satışlar
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, eylül ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri
15.30 ABD, ekim ayı Pihiladelphia Fed iş dünyası iyimserlik endeksi
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
16.15 ABD, eylül ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!