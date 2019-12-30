30 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de cuma günü pay piyasalarında sakin bir seyir izlenirken, dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürdü. Dow Jones endeksi yüzde 0,08 değer kazancıyla, S&P 500 endeksi de önceki kapanışın hemen üzerinde günü tamamlayarak kapanış rekorlarını geliştirirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,17 geriledi. Cuma günü yüzde 0,5 azalışla 97 sınırına kadar gerileyen dolar endeksi ise, bugün Asya piyasalarında 96,8'e düştü.
Avrupa borsalarında, geçen haftanın son işlem gününde sınırlı da olsa yükselişlerin devam etmesi dikkati çekti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise analistlerin orta vadeli görünüm açısından kritik olarak nitelendirdikleri 1,1180 seviyesinin üzerine çıktı.
Analistler, bugün Asya piyasalarında 1,12'nin üzerini test eden avro dolar paritesinin, 1,1180 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini ve 1,14 seviyesinin gündeme gelebileceğini bildirdi.
Bugün veri ve haber akışının zayıf olduğu Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 yükseldi.
Yurt içinde, cuma günü 114.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, kar satışları ile kazançlarının neredeyse tamamını geri vererek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 113.684 puandan tamamladı. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 2,25 değer kazanarak, yükselişini üst üste 8'inci haftaya taşımış oldu. Dolar/TL ise, cuma günü yüzde 0,3 artışla 5,9493'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 59450 seviyesinde işlem görüyor.
Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, çarşamba günkü yılbaşı tatili öncesinde pay piyasalarının pozitif görünümünü korumasının beklenebileceğini dile getirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini, bu seviyenin aşılabilmesi durumunda alımların güçlenebileceğini belirterek, 112.500'ün ise destek olarak öne çıktığını söyledi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, aralık ayı ekonomik güven endeksi
16.30 ABD, kasım toptan eşya stokları
17.45 ABD, aralık ayı Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi
18.00 ABD, kasım ayı bekleyen konut satışları
18.30 ABD, aralık ayı Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!