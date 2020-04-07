07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin'den sonraki merkezi olan İtalya ve İspanya'da yeni ölüm ve vaka sayısının ivme kaybetmesi, ve dünya genelinde bu hafta vaka sayısı açısından zirvenin görülmesinin ardından sakin bir sürece girileceği beklentileri iyimserliği artırırken, ekonomik aktiviteye ilişkin alınan benzeri görülmemiş teşvikler de pay piyasalarını destekliyor.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgınına karşı ABD'nin hayata geçirdiği güçlü ekonomik politikaların büyüme şokunu hafifleteceğini ancak orta vadeli mali riskleri artıracağını bildirdi.
ABD, Avrupa ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından birbiri ardına uygulamaya alınan ekonomik teşviklerin desteklediği pay piyasaları haftanın ikinci işlem gününe de pozitif bir başlangıç yaptı.
Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 7,73, S&P 500 endeksi yüzde 7,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 7,33 değer kazanırken, bugün vadeli işlemlerde endekslerin yatay bir seyir izlediği görülüyor.
Avrupa tarafında, Avrupa Merkez Bankası'nın destekleyici adımlarının yanı sıra Almanya'nın işletmeler için "sınırsız" finansman programı için hazırlık yaptığı yönündeki haberler ve İtalya'nın, salgınının ekonomideki etkisiyle mücadeleye yönelik 400 milyar avroluk yeni paket açıklaması sonrası borsalarda hızlı yükselişler dikkati çekti.
Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 5,77, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,08 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,61 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise düşüşünü üst üste 6'ncı işlem gününe taşıyarak, 1,08'in altını test etti.
ABD ve Avrupa borsalarında dün görülen pozitif seyir Asya piyasalarıyla yeni güne de taşındı. Çin'de bugün ilk defa Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklanırken, Japonya'da hane halkı harcamaları, şubatta gerilese de beklentilerden iyi geldi. Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükseliş kaydetti.
Yurt içinde, dün artan küresel risk iştahına paralel değer kazanan BIST 100 endeksi, yüzde 2,81 artarak, günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 92.000 puanın hemen üzerinde tamamladı. Dün 6,79'un üzerini test eden dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,77 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade etti.
Altının ons fiyatının dünkü yüzde 2,80'lik hızlı yükselişinin ardından bugün Asya piyasalarında 1.660 dolar seviyesinde yatay bir seyir izlediğini kaydeden analistler, Brent petrolün varil fiyatının ise yüzde 2,5 artışla 33 dolar sınırına çıktığını söyledi.
Artan iyimserliğe karşı piyasalardaki oynaklığın devam ettiğine dikkati çeken analistler, veri gündeminin zayıf olması nedeniyle piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkabileceğini vurguladı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 92.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 95.000-95.500 bandının gündeme geleceğini, dolar/TL'de ise 6,70-6,80 bandının öne çıktığını söyledi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
09.00 Almanya, şubat ayı sanayi üretimi
17.00 ABD, mart ayı JOLTS açık iş sayısı
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