        Haberler Ekonomi Borsa Küresel piyasalar pozitif seyrediyor - Borsa Haberleri

        Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

        Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında gerçekleşen görüşmeden gelen olumlu haberler ile faiz indirim sürecine ilişkin güçlü beklentilerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor

        Giriş: 16.09.2025 - 09:06 Güncelleme: 16.09.2025 - 09:06
        Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed), yarın, politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor.

        ABD Başkanı Donald Trump ise Fed toplantısı öncesi bankaya yönelik faiz indirimi çağrılarını yineledi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Trump, faiz oranlarının derhal ve beklenenden daha büyük oranda indirilmesi gerektiğini vurguladı.

        ABD ile Çin arasında gerçekleşen görüşmeden gelen olumlu haber akışı da küresel piyasalarda risk iştahını destekledi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Çin ile TikTok konusunda bir çerçeve anlaşmaya vardıklarını belirterek, bunun Başkan Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından onaylanması gerektiğini bildirdi.

        Trump görüşmelerin "çok iyi" geçtiğini bildirdi. Cuma günü Şi Cinping ile görüşeceğini ifade eden Trump, ilişkilerin çok güçlü olmaya devam ettiğini kaydetti.

        Bu arada Başkan Trump, bu hafta İngiltere'ye yapacağı ziyarette 10 milyar doları aşan ekonomik anlaşmaları açıklamayı planlıyor. Öte yandan ABD'de Temyiz Mahkemesi, Başkan Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasına yönelik talebini reddetti.

        Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiği Stephen Miran, Senato'dan onay aldı. Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle 4,04 seviyesinde seyrediyor.

        Fed'e yönelik faiz indirim beklerinin gücünü korumasıyla altının ons fiyatı bugün 3 bin 689,45 dolarla rekor kırdı. Şu dakikalarda altının ons fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 684,5 dolarda işlem görüyor. Dolar endeksi de yüzde 0,1 azalışla 97,2 seviyesinde seyrediyor.

        Brent petrolün varil fiyatı da jeopolitik risklere ilişkin endişelerin artmasıyla yüzde 0,2 yükselişle 67,3 dolarda seyrediyor.

        New York borsası pozitif seyretti

        Ekonomik verilerden alınan sinyaller ve faiz indirim sürecine ilişkin gelişmelerin etkisiyle dün New Yok borsasında pozitif bir seyir izlendi.

        Kurumsal tarafta ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri şirketin üst yöneticisi Elon Musk'ın yaklaşık 1 milyar dolarlık Tesla hissesi satın aldığını bildirilmesinin ardından yüzde 3,6 yükseldi.

        Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri de yüzde 4,3 değer kazanırken, hisselerindeki yükselişle şirketin piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıktı.

        CoreWeave'in hisseleri, Nvidia'dan en az 6,3 milyar dolar değerinde sipariş aldığını açıklamasının ardından yüzde 7,6 yükseldi.

        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri ise Çin'in şirketin tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiğini belirleyerek başlattığı soruşturmayı derinleştirme kararı almasıyla gün içinde yüzde 1'in üzerinde gerilese de kapanışta yatay bir seyir izledi.

        Makroekonomik veri tarafında ise Fed New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi eylülde eksi 8,7 değerine indi.

        Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,11, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif seyirle başladı.

        Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyretti

        Avrupa borsaları küresel piyasalardaki haber akışının etkisiyle İngiltere hariç pozitif bir seyir izledi. Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi, temmuz ayında 12,4 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

        Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,21, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,14 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif seyirle başladı.

        Japonya ve Güney Kore endeksleri rekor kırdı

        Asya borsalarında Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

        Japonya'da Nikkei 225 endeksi 45.055,38 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi 3.448,09 puanla rekor seviyeyi gördü.

        Analistler, dün açıklanan makro ekonomik verilerin ardından Çin ekonomisine ilişkin endişelerin arttığını ve bu durumun Çin borsasına da yansıdığını söyledi.

        BIST 100 endeksi günü 11 bin puanın üzerinde tamamladı

        Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 6,06 değer kazanarak 11.000,26 puandan tamamladı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi böylece 11 Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek günlük artışını kaydetti.

        Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 yükseldi.

        Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 41,2959'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,3188'den işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Zew ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi, ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Habertürk Anasayfa