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        Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

        Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 08:37 Güncelleme: 15.10.2024 - 08:37
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        Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
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        ABD'de enflasyonun hedeflenen seviyeye ineceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, ülkede hafta boyunca açıklanacak verilerin ve şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

        Analistler, perakende satışlar, sanayi üretimi ve işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere ABD'de bu hafta açıklanacak verilerin ekonominin durumuna ilişkin daha fazla bilgi sağlaması açısından yakından takip edileceğini belirtti.

        Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilirken, dün açıklamalarda bulunan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yüzde 2'lik enflasyon hedefinin görünür hale gelmesiyle birlikte daha fazla faiz indirimine gidilmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

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        Para politikasının hala kısıtlayıcı bir duruş sergilediğini aktaran Kashkari, daha fazla "ılımlı" faiz indiriminin uygun olabileceğini kaydetti. Kashkari, para politikasının seyrini ekonomiye, enflasyona ve iş gücü piyasasına ilişkin verilerin belirleyeceğini belirtti.

        Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da faiz indirimlerinde daha temkinli olunması çağrısında bulundu.

        Waller, istihdam, enflasyon ve büyüme ile ilgili son verilere atıfta bulunarak, verilerin, ekonominin istenildiği kadar yavaşlamayabileceğini gösterdiğini belirtti. Waller, verilerin bütününün, faiz indirimlerinin hızı konusunda daha temkinli olunması gerektiğini söylediğini aktardı.

        Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan indireceğine yönelik fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ederken, yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda toplamda 50 baz puanlık indirim yapacağına yönelik beklentiler yüzde 80 seviyesinde bulunuyor.

        Kurumsal tarafta ise Nvidia'nın hisseleri, dün kapanışta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şirketin hisse değeri yüzde 2,4 artarak 138,07 dolara çıktı. Hisselerindeki yükselişle Nvidia'nın piyasa değeri 3,39 trilyon dolara yükseldi.

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        Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,09 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi güne 103,3 seviyesinden başladı.

        Altının ons fiyatı ise dün, günü yüzde 0,3 değer kaybıyla tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2 bin 643 dolardan işlem görüyor.

        Brent petrolün varil fiyatı İsrail'in İran'ın petrol tesislerine veya nükleer tesislerine saldırmayı planlamadığına yönelik haber akışı sonrası dün yüzde 4 düşüşle 75,4 dolardan kapanırken, bugün de yüzde 1,7 azalışla 74,1 dolar seviyelerinde bulunuyor.

        New York Borsası'nda dün Dow Jones endeksi yüzde 0,47, S&P 500 endeksi yüzde 0,77 ve ​Nasdaq endeksi yüzde 0,87 değer kazandı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif seyirle başladı.

        AVRUPA'DA SATIŞ AĞIRLIKLI SEYİR

        Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, bölge genelinde resesyon endişeleri güçlü kalmaya devam ediyor

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        Avrupa Merkez Bankasının (ECB) perşembe günü yapacağı para politikası toplantısında gevşeme sürecine devam etmesi beklenirken, bugün Fransa ve İspanya'da açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yakından takip ediliyor.

        Analistler, bölge genelinde enflasyonun ECB'nin hedeflediği seviyeye gerileyeceğine olan güvenin arttığını kaydederek, ekonomik aktivitedeki durgunluk sinyallerinin varlığını korumaya devam ettiğini söyledi.

        Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,69, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,09 yükseldi. DAX 40 endeksi kapanışta rekor tazeledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar da güne pozitif seyirle başladı.

        ASYA'DA KARIŞIK SEYİR

        Asya tarafında ise yeni işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, Çin ve Hong Kong piyasalarındaki satıcılı seyir dikkati çekiyor.

        Çin Maliye Bakanının hafta sonu düzenlediği basın toplantısında, beklentileri karşılayan bir ekonomik teşvik açıklaması yapılmamasının ardından Çin ve Hong Kong'da yatırımcılar temkinli davranıyor.

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        Bunun yanı sıra, dün ABD'de kapanış rekoru kıran Nvidia'nın etkisiyle bölgede teknoloji hisselerinde alıcılı bir seyir hakim oluyor.

        Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi yüzde 3,3 azalışla beklentiler dahilinde gerçekleşirken, aynı döneme ait kapasite kullanım oranı yüzde 5,3 azalış kaydetti.

        Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 düştü.

        BIST 100'DE DEĞER KAYBI

        Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,99 değer kaybederek 8.699,19 puandan tamamladı.

        Dolar/TL dün yatay seyirle 34,2683'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 34,2710'dan işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, İngiltere'de işsizlik oranı, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.490 puanın destek, 8.750 ve 8.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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