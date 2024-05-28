Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların yavaş yavaş da olsa olumlu sonuçları makroekonomik veriler üzerinde kendini göstermeye devam ederken, Fed'e ilişkin olumlu beklentilere karşın temkinli duruş sürüyor.

Hafta içinde açıklanacak Fed'in Bej Kitap raporu ve büyüme verilerinin yanı sıra Fed'in enflasyon göstergelerinden çekirdek kişisel tüketim harcamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olması beklenirken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, bir günlük tatilin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,46 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 104,4 seviyesinde seyrediyor.

Yoğun veri gündemi ve banka yetkililerinin açıklamaları öncesinde para piyasalarında Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 50, kasımda yüzde 63 ve aralıkta yüzde 82 ihtimalle fiyatlanıyor.

Orta Doğu'da artan gerilim ile birlikte yükseliş serisini art arda üçüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,2 artışla 83,1 dolardan işlem görüyor. Bu hafta gerçekleşmesi beklenen OPEC+ toplantısında üretim kesintilerinin devam etmesine yönelik karar alınabileceğine dair endişeler sıcaklığını koruyor.

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 352 dolardan alıcı buluyor.

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Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir öne çıkarken, analistler, haftanın geri kalanında Almanya'da enflasyon ve Euro Bölgesi'nde büyüme verilerinin yatırımcıların takibinde olacağını dile getirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, ECB Başekonomisti Philip Lane, bankanın gelecek ay faizler konusunda büyük bir sürpriz olmazsa kısıtlamaları kaldırmak için yeterli işaret gördüğünü ve bu yıl sonuna kadar para politikasını kısıtlayıcı bölgede tutması gerekeceğini ifade etti.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau de bir sürpriz olmadığı takdirde, bankanın haziranda faiz indirimine gitme konusunda uzlaşıldığını dile getirdi.