Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.067,81 %-0,01
        DOLAR 32,0928 %0,08
        EURO 35,1225 %0,08
        ALTIN 2.228,45 %0,14
        FAİZ 48,01 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 24,99 %0,32
        BITCOIN 73.004,00 %2,73
        GBP/TRY 41,0920 %0,02
        EUR/USD 1,0929 %0,02
        BRENT 82,42 %0,61
        ÇEYREK ALTIN 3.643,52 %0,14
        Haberler Ekonomi Para Küresel piyasalar pozitif seyrediyor - Para Haberleri

        Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

        Küresel piyasalarda, dün ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesiyle pozitif bir seyir izleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 09:21 Güncelleme: 13.03.2024 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 3,2 yükselişle piyasa tahminlerini aştı.

        Analistler, dün ülkede açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalarda, faiz indirimlerine "bu yılın bir noktasında" başlamanın muhtemel olduğuna ilişkin sözle yönlendirmelerinin yatırımcılar için öne çıktığını dile getirdi.

        Ayrıca, dün açıklanan verilere göre, çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

        Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 15 ve haziranda yüzde 66 ile fiyatlanıyor.

        REKLAM

        Analistler, tüketici enflasyonunun ardından yarın ülkede açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Fed'in gelecek haftaki para politikası toplantısına çevrildiğini kaydederek, bankanın haftaya politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlattı.

        Söz konusu gelişmelerle birlikte dün ABD'de hazinesinin gerçekleştirdiği ihalelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan artarak yüzde 4,16 seviyesine çıkarken, üst üste 9 işlem gününde yükselen altının ons fiyatı, dün yüzde 1,1 azalışla günü 2 bin 158 dolardan tamamladı.

        Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 102,9 seviyesinde bulunurken, ABD'de petrol stoklarının azaldığına yönelik veri akışıyla birlikte yükselen Brent petrolün varil fiyatı 82,3 dolardan işlem görüyor.

        Kripto para piyasaları tarafında, Bitcoin, dün 73 bin doları test ederek zirve tazelemesinin ardından günü yüzde 1,5 azalışla 71 bin 34 dolardan tamamladı. Bitcoin, bugün önceki kapanışına göre yüzde 1,5 artışla 72 bin 100 dolarda bulunuyor.

        Öte yandan, ABD'de devam eden ön seçim sürecinde Demokrat Partide Joe Biden, Cumhuriyetçi Partide ise Donald Trump, partilerinin başkan adayı olabilmek için gerekli delege sayısına ulaştı.

        REKLAM

        Dün, New York borsasında, S&P 500 endeksi yüzde 1,12 artışla günü 5.175 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, Nasdaq endeksi yüzde 1,54 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,61 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

        Avrupa borsalarında da dün alıcılı seyir hakim olurken, bugün gözler İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

        Dün bölgede açıklanan verilere göre, İngiltere'de işsizlik oranı ocakta yüzde 3,8'den 3,9'a çıkarken, Almanya'da enflasyon şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,5 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

        Birleşik Krallık'ta bugün Gayri Safi Yurt içi Hasılanın (GSYH) ocakta aylık yüzde 0,2 artış ve yıllık bazda ise yüzde 0,3 azalış kaydetmesi bekleniyor.

        Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları, Kristalina Georgieva'nın bir dönem daha Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı olmasını destekledi.

        Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,23 artışla günü 17.965 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 yükselişle günü 8.087 puandan tamamlayarak, tüm zamanların en yüksek günlük kapanışlarını gerçekleştirdi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02 ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 1,31, değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

        REKLAM

        Asya pay piyasalarında karışık seyir öne çıktı.

        Japonya'da Toyota'nın, işçi sendikasının ücret artış talebini kabul etmesi, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımına yakın olduğuna ilişkin beklentileri destekledi.

        Söz konusu durum Japon yenini dolar karşısında değer kazanmasına neden olurken, pay piyasalarında ise aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

        Dolar/yen paritesi dün BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın temkinli sözle yönlendirmelerinin ardından yüzde 0,5 artışla 147,7 seviyesinden günü tamamlarken, bugün yüzde 0,1 azalışla 147,5'te dengelendi.

        Çin tarafında ise, Country Garden'ın tahvil ödemelerini kaçırdığına yönelik haber akışı da ülke borsalarında risk iştahını törpüleyen bir etken olarak öne çıkıyor.

        Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 artış kaydetti.

        REKLAM

        Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybıyla 9.069,03 puandan tamamladı.

        Dolar/TL, dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,0681'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,0910 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

        10.00 İngiltere, ocak ayı GSYH

        10.00 İngiltere, ocak ayı sanayi üretimi

        10.00 İngiltere, ocak ayı dış ticaret dengesi

        13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı sanayi üretimi

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Öğrenci yurdunda silahla ölüm!
        Öğrenci yurdunda silahla ölüm!
        Isınmak için ormanı yaktı!
        Isınmak için ormanı yaktı!
        Jorge Jesus dünya rekoru kırdı!
        Jorge Jesus dünya rekoru kırdı!
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız
        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız
        Türkiye'nin batısı yağmurlu!
        Türkiye'nin batısı yağmurlu!
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        ABD Başkanlık seçimlerinde rövanş yaklaşıyor
        ABD Başkanlık seçimlerinde rövanş yaklaşıyor
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        İzmir'de silahlı saldırı: 17 yaşındaki genç öldü
        İzmir'de silahlı saldırı: 17 yaşındaki genç öldü
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Beşiktaş'ta çözüm arayışı
        Beşiktaş'ta çözüm arayışı
        Habertürk Anasayfa