Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda ABD'de devam eden bilanço döneminde şirket kârlılıklarının beklentileri geride bırakmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.
Bir süredir varlık fiyatları üzerinde etkili olan küresel resesyon ve enflasyon endişeleri yerini açıklanan bilançolar nedeniyle hisse ve sektör bazlı değerlendirmelere bıraktı.
ABD'de açıklanan şirket bilançolarında şirketlerin büyük kısmının beklentilerin üzerinde karlılık açıklaması, sıkılaştırıcı para politikaları ve enflasyonun, şirket karlılıkları üzerinde korkulduğu kadar etkili olmadığını gösterdi.
Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı bu yılın ikinci çeyreğinde 970 bin kişilik azalış gösterirken, beklentiler abone kaybının 2 milyon civarında olacağı yönündeydi. Şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,6 artışla 7,9 milyar dolara çıktı.
DOLAR ENDEKSİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin beklentilerin devam etmesi piyasalardaki söz konusu pozitif seyri desteklerken, dolar endeksi de düşüş eğilimini sürdürerek 106,5'e geriledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in temmuzda yüzde 65 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, Eylül toplantısında bankanın yüzde 50 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 33 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.
Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 2,76, Nasdaq endeksi yüzde 3,11 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,43 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de yükselişle başladı.
AVRUPA'DA FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ
Avrupa'da, dün açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde haziranda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8,6'ya ulaşarak rekor kırarken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarınki toplantısında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler güçlendi.
Söz konusu gelişmenin ardından euro/dolar paritesinde yükseliş eğilimi hızlanırken, 14 Temmuz'da son 20 yılın en düşük seviyesini gören parite, yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıdı.
PUTİN: 'RUSYA 5O MİLYON TON TAHIL İHRACATINA HAZIR'
Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün önemli açıklamalarda bulundu.
Gazprom'un sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini kaydeden Putin, Kuzey Akım 1 doğal gaz türbinlerinden bir tanesinin daha ay sonunda tamir için gönderileceğini ve türbinin ulaştırılmasında gecikme olması halinde doğal gaz sevkiyatının düşeceğini söyledi.
Putin, Ukrayna tahıllarının çıkarılmasına yardımcı olmak için ise Rus tahılları üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını şart koştuklarına dikkati çekerek, bu yılın sonunda 50 milyon ton tahıl ihracatına hazır olduklarını söyledi.
ASYA'DA ALIŞ AĞIRLIKLI GÜN
Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,69, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1,01, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,79 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,49 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de yükselişle başladı.
Asya'da pay piyasaları New York borsasındaki yükselişin ardından yeni güne alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, bölgede devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor.
Çin hükümeti, 25 milyon nüfuslu ve ticari önemi büyük olan Şanghay kentinde tekrar toplu test yapılması kararı alırken, söz konusu adımların ekonomik toparlanmayı sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 2,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,6 değer kazandı.
DOLAR GÜNE ARTIŞ İLE BAŞLADI
Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 artışla 2.501,96 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,6 artışla 17,5606'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,5870 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.490 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.
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