24 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD ile Çin arasında yüz yüze gerçekleştirilecek ticaret müzakerelerinin pazartesi günü tekrar başlayacak olması yatırımcılarda iyimserliği artırırken, buna bağlı olarak pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.
ABD'de dün açıklanan ikinci el konut satışları verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,65, S&P 500 endeksi yüzde 0,68 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 değer kazandı. Dolar endeksi ise yükseliş eğilimini sürdürerek dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 97,5'in üzerinde kapanış gerçekleştirdi.
Avrupa tarafında, yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası faiz kararı öncesi İngiltere'de Muhafazakar Parti’nin liderliğine seçilerek Başbakanlık koltuğuna oturan Boris Johnson'ın kabine atamaları ve ekonomi politikalarına ilişkin açıklamaları takip ediliyor. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,64, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 yükseldi.
ABD ve Avrupa piyasalarındaki pozitif görünüm Asya borsalarıyla yeni güne de taşındı. Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) yükselişin ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.
Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da yüzde 1,45 değer kazanan BIST 100 endeksi, 102.556 puanla 21 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün 5,68 seviyelerinde seyreden dolar/TL ise uluslararası piyasalarda dolar endeksindeki yükseliş ve ABD'de Beyaz Saray'da gerçekleştirilen Türkiye ile ilgili toplantıya ilişkin tedirginliklerle yükselişe geçerek 5,71 seviyesine çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basına kapalı yapılan görüşmede, Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye ve S-400 meselesini ele aldı. Görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın 45 Cumhuriyetçi senatörle bir araya geldiği belirtildi. Beyaz Saray muhabirlerinin geçtiği basın bildirimlerine göre, Trump'ın senatörlerle bir saati aşkın süre görüştüğü ve Türkiye'ye ilişkin ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) bağlamındaki muhtemel yaptırımların değerlendirildiği kaydedildi.
Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 puanın direnç, 100.600 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.30 Almanya, temmuz ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI
11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI
16.45 ABD, temmuz ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI
17.00 ABD, haziran ayı yeni konut satışları
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