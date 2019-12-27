27 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de pay piyasalarındaki yükseliş eğilimi ve rekorlar, Noel tatili sonrası dün de devam etti. Dow Jones endeksi yüzde 0,37, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi.
Analistler, veri ve haber gündeminin zayıf olması ile piyasalarda iç dinamiklerin öne çıktığını belirterek, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle işlem hacminin de düştüğünü kaydetti.
Pay piyasalarının yıl sonu işlemleriyle düşük hacimle de olsa trend içindeki hareketini sürdürdüğünü ifade eden analistler, dolar endeksinin ise yatay bir seyir izlediğini söyledi.
Avrupa tarafında, dün devam eden Noel tatili nedeniyle kapalı olan piyasaların bugüne alış ağırlıklı başlaması bekleniyor.
Bugün Asya pay piyasalarında Japonya hariç pozitif bir seyir izleniyor. Japonya'da sanayi üretimi ve perakende satışlardaki düşüşün ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 yükseldi.
Yurt içinde, dün 114.535 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile kazançlarının önemli bir kısmını geri verse de günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 113.653 puandan tamamladı. Dün yatay bir seyir izleyen ve 5,9329'dan kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9390 seviyesinden işlem görüyor.
Dünya borsalarında devam eden "Noel rallisi"nin yurt içinde de risk iştahının artmasını sağladığını dile getiren analistler, haftanın son işlem gününde pozitif görünümün devam etmesini bekliyor.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000 ve 115.500 seviyelerinin direnç, 112.500'ün destek konumuna geldiğini belirterek, dolar/TL'de ise 5,95'in direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, kasım ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi
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