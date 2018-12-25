25 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de dün yarım gün işlem gerçekleştirilen New York borsasında sert düşüşler görüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'nı (Fed) eleştirmeye devam etmesinin ardından Dow Jones endeksi yüzde 2,91, S&P 500 endeksi yüzde 2,71 ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,21 değer kaybetti. S&P 500 endeksi 4’üncü haftaya taşıdığı satıcılı seyirle 17 Nisan 2017'den bu yana gördüğü en düşük seviyesi olan 2.351 puana kadar indi.
Analistler, Trump'ın "Ekonomimizdeki tek sorun Fed" açıklaması ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in hafta sonu bankaların yöneticilerini arayarak likidite yeterliliği ile ilgili görüşmesinin piyasaları olumsuz etkilediğini belirtti. Noel tatili öncesinde daha önce görülmemiş şekilde satış baskısı altında kalan pay piyasalarında tepki alımlarının zayıf kaldığını ifade eden analistler, düşük işlem hacmiyle sert dalgalanmaların yılbaşına kadar devam edebileceğini söyledi.
Avrupa pay piyasalarının önemli bir kısmında dün başlayan Noel tatili bugün ve yarın da devam edecek.
ABD pay piyasalarındaki sert düşüşler, Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı. Dün kapalı olan Japonya piyasalarında bugün yüzde 5 değer kaybeden Nikkei 225 endeksi, 19.155,74 puanla 25 Nisan 2017'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi de kapanışa yakın yüzde 1,8 düşüş kaydetti.
Yurt içinde, küresel piyasalara görece sınırlı bir düşüş kaydeden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 91.527 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,55 değer kaybıyla 5,2883'ten kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,32 seviyesine yükseldi.
Analistler, zayıf veri takvimi ve uluslararası piyasaların kapalı olması nedeniyle düşük işlem hacimli dalgalı seyrin bugün de devam edebileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 ve 90.000 seviyelerinin destek, 92.500 ve 93.400'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
14.30 Türkiye, aralık ayı finansal hizmetler güven endeksi
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