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        Küresel piyasalar negatif seyrediyor 

        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik fiyatlamaların güçlenmeye devam etmesine karşın gelecek dönemde nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 09:43 Güncelleme: 28.11.2023 - 09:43
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        Küresel piyasalar negatif seyrediyor 
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        Fed'in yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin politika döngüsünün sonuna yaklaşılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 arasında olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

        Bununla birlikte Fed'in gelecek yıl hazirandan itibaren politika faizini indirmeye başlayabileceğine yönelik öngörülerin öne çıkması tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenmesine neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,40'ta dengelendi.

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        Makroekonomik veri tarafında dün ABD'de açıklanan yeni konut satışları, ekimde aylık bazda yüzde 5,6 azalışla 679 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

        Dolar endeksi de Fed'in gelecek yılın ilk yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği beklentilerinin baskısıyla yüzde 0,2 düşüşle 103,2'ye indi.

        Söz konusu fiyatlamalarla destek bulan altının ons fiyatı dün 2 bin 18 dolarla mayıstan bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, yeni gönde önceki kapanışının hemen altında 2 bin 15 dolardan alıcı buluyor.

        Analistler, bugün ABD'de açıklanacak yoğun makroekonomik verilere dikkati çekerek, verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

        Öte yandan, Hamas ve İsrail arasındaki "insani ara" 2 gün uzatılırken, Brent petrolün varil fiyatı düşüş eğilimini üst üste beşinci iş gününe taşıyarak 79,8 dolarda dengelendi.

        New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,07, S&P 500 endeksi yüzde 0,2 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,16 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

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        AVRUPA BORSALARINDA SATIŞ AĞIRLIKLI SEYİR İZLENDİ

        Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde dün, Avro Bölgesi'nde gelecek aylarda manşet enflasyonun yeniden bir miktar yükselebileceğini söyledi.

        Lagarde, ücret baskılarının hala güçlü olduğunu, ücretlerin içerideki enflasyonu yönlendiren temel faktör olmaya devam etmesini beklediklerine işaret ederek, "İleriye baktığımızda, baz etkisi nedeniyle önümüzdeki aylarda manşet enflasyonun yeniden bir miktar yükselebileceğini düşünsek de enflasyonist baskılardaki zayıflamanın devam etmesini bekliyoruz. Ancak enflasyonun orta vadeli görünümü ciddi belirsizliklerle çevrili olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Analistler, söz konusu açıklamaların ardından gözlerin bu hafta bölgede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini ifade etti.

        Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,31 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

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        Asya piyasaları yeni günde Güney Kore hariç negatif bir seyir izlerken, analistler, bölgedeki satış baskısında kar satışlarının etkili olduğunu ifade ediyor.

        Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükseldi.

        Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,85 değer kazancıyla 8.107,19 puandan tamamladı.

        Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla günü 28,9135'ten kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,9320 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da tüketici güven endeksi ile ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve CB tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.380 seviyelerinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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        Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

        10.00 Almanya, aralık ayı GfK tüketici güven endeksi

        17.00 ABD, kasım ayı konut fiyat endeksi

        18.00 ABD, kasım ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve CB tüketici güven endeksi

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