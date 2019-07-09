09 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
UAEA'dan yapılan açıklamada, ajans müfettişlerinin Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması çerçevesinde kararlaştırılan uranyum zenginleştirilmesine ilişkin seviyenin aşıldığı teyit edilerek, "İran, yüzde 3,67’nin üzerinde uranyum zenginleştirdi." ifadesi kullanıldı.
Analistler, İran'a ilişkin iddiaların UAEA tarafından teyit edilmesinin jeopolitik risk algısının artmasına neden olduğunu belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.
ABD'de pay piyasaları, dün veri gündeminin zayıf olmasına karşın, çarşamba ve perşembe günü konuşma yapacak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın mesajları öncesinde negatif seyretti. Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,48 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti.
Avrupa tarafında, Yunanistan'da genel seçimin ardından tek başına iktidara gelen Kiriakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin Bakanlar Kurulu belirlenirken, İngiltere'deki siyasi belirsizlikler devam ediyor.
Geçen hafta açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin, ekonomideki daralmanın devam ettiğine işaret etmesi sonrası negatif seyreden pay piyasaları ve avro, bu görünümünü dün sınırlı da olsa devam ettirdi.
Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,2 azalışla 1,1214'e gerilerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,20, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.
Bugün Asya borsalarında dünkü sert düşüşün ardından dalgalı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde bulunurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 düşüş kaydetti.
Yurt içinde, küresel piyasalardaki negatif seyre paralel gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 azalışla 98.695 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,92 yükselişle 5,7367'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7380 seviyesinde işlem görüyor.
Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, Fed üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.900 ve 96.700 seviyelerinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda olduğunu ifade ederek, dolar/TL'de 5,7750'nin altında kalınması durumunda düşüş eğiliminin öne çıkabileceğini bildirdi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
13.00 ABD, haziran ayı küçük işletmeler iyimserlik endeksi
17.00 ABD, haziran ayı JOLTS açık iş sayısı
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