AA

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünyada hızla yayılmasının ardından, ABD ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere birçok ülkede tedbirler alındı.

Koronavirüsün hem arz hem de talep olmak üzere çift taraflı olumsuz etkilerinin bulunduğu, önlenememesi durumunda dünya büyümesine negatif yansıyacağı tartışılırken, global bir sorun haline gelen salgına karşı Çin yönetiminin tedbir almada yetersiz kaldığı belirtiliyor. Son durumda koronavirüs nedeniyle Çin'de can kaybı 106'ya, virüsün bulaştığı şüphesi bulunanların sayısı ise 6 bin 973'e yükseldi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün Beyaz Saray'da bir araya geldi. Kapalı görüşme öncesinde soruları yanıtlayan Trump, İsrail-Filistin meselesine ilişkin sözde barış planını bugün açıklayacağını bildirdi.

Trump, "Bu çok büyük bir plan ve İsrail ile Filistinlilere yönelik bir teklif görevi görecek. Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanırken, Hamas Hareketi, söz konusu barış planını, "yeni bir büyük felaket" şeklinde nitelendirdi. Filistin yönetimi de Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerine, ABD'nin sözde barış planının bugün kamuoyuna duyurulması için düzenlemesi beklenen törene katılmama çağrısı yaptı.

Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle artan jeopolitik risklerin de yakından takip edildiği piyasalarda, tüm bu gelişmeler yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasını beraberinde getirdi. Brent petrolün varil fiyatı da arz yönlü endişelerle dün 58,3 dolarla 3 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,2'lik artışla 58,9 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında sert değer kaybı yaşanırken, yatırımcıların artan tahvil talebi ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,60 ile 10 Ekim 2019'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 1,57, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,89 değer kaybetti. Dolar endeksi ise dün analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdiği 98 seviyesini test etmesinin ardından bugün 97,9 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.

Avrupa tarafında da pay piyasalarında sert düşüş yaşanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,68 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,29 geriledi. Dün 1,1010 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gören avro/dolar paritesi ise bugün yüzde 0,05 artışla 1,1022 seviyelerinde bulunuyor.

Asya tarafında 2 Şubat'a kadar sürecek Çin Yeni Yıl tatili dolayısıyla birçok ülke borsasında işlem yapılmazken, bölgede koronavirüs kaynaklı gelişmelerin yansımaları öne çıkıyor.

Japonya'da yetkililer, koronovirüs nedeniyle bozulan güven ortamının şirket karları ve fabrika üretimini negatif etkileyeceği konusunda uyarırken, uzmanlar Çin'in ilk çeyrek büyümesinin tüketimdeki azalış nedeniyle olumsuz etkileneceğini, ancak ikinci çeyrekte yapılan kamu harcamalarındaki artış ve likidite desteği ile toparlanacağını öngörüyor. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,83 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,17 düşüşle seyrediyor.

Yurt içi tarafta ise küresel piyasalarda bozulan risk algısının etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,63 değer kaybıyla 120.149,70 puandan tamamladı. Dolar/TL ise 5,9572 ile dün 20 günün en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün bankalararası piyasada 5,9466 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri, tüketici güveni ve Richmond Fed İmalat Endeksi'nin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın altına inmesi durumunda 117.100 puanın destek olarak öne çıkacağını aktaran analistler, 124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

16.30 ABD, aralık ayı dayanıklı tüketim malları siparişleri

17.00 ABD, nisan ayı Conference Board Tüketici Güveni

18.00 ABD, ocak ayı Richmond Fed İmalat Endeksi