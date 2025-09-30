Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD'de federal hükümetin kapanma riski piyasalardaki risk iştahını törpülüyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bütçe görüşmeleri sonrasında Demokratları suçlayarak federal hükümetin "kapanmaya" doğru gittiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 mali yılının başlamasına az bir süre kala federal hükümete finansman sağlayacak bütçe konusunda görüşmek üzere Başkan Yardımcısı Vance, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Senato Çoğunluk Lideri John Thune, Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile bir araya geldi.

Vance, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bence bir kapanmaya doğru gidiyoruz çünkü Demokratlar doğru olanı yapmıyor. Umarım fikirlerini değiştirirler, ama göreceğiz." dedi.

ABD'de bu gece sona erecek mali yılın bitiminden önce Kongre'de geçici finansman tasarısı üzerinde anlaşmaya varılamazsa, federal hükümet çarşamba günü kapanacak.

Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun kapanma durumunda uygulayacağı acil durum planına göre, kapanma süresince yayınlanması planlanan ekonomik veriler açıklanmayacak.

Yatırımcılar, ABD'de federal hükümetin kapanmasının ABD ekonomisinin gidişatını anlamak için ihtiyaç duyulan bazı önemli verilerin yayımlanmasının engellenebileceğinden endişe duymaya devam ediyor. Bu veriler arasında, cuma günü yayımlanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi de yer alıyor.

İş gücü piyasasının Fed'in faiz indirimi kararları açısından önemi göz önüne alındığında, eylül ayı işsizlik raporunun gecikme riskinin Fed'in yol haritasına yönelik belirsizlikleri artırabileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, film yapımcılığının diğer ülkeler tarafından ABD'den "çalındığını" belirterek, ülke dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağını duyurdu.

Trump ayrıca ham ve işlenmiş kereste ithalatına yüzde 10, bazı döşemeli ahşap ürünler ile mutfak ve banyo dolaplarına ise yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir başkanlık bildirisi yayımladı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun iş gücü piyasasından daha büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirterek, Bankanın enflasyonu soğutmak için sıkı para politikasını sürdürmesi gerektiğini söyledi.