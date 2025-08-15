Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların küresel ekonomi ve ticarete yönelik etkileri makroekonomik verilerde izlenmeye devam ediyor.

ABD'de ÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin üzerinde geldi. Ülkede ÜFE, aylık bazda Haziran 2022'den ve yıllık bazda şubattan bu yana en yüksek artışını kaydetti. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE'de temmuzda aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 3,7 artarak beklentileri aştı.

Salı günü ılımlı sonuçlar veren ABD'nin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi piyasalarda iyimserliği artırmasına karşın, dünkü veride ÜFE'deki artışın tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi, tarifelerin fiyatlar üzerindeki etkilerinin beklenenden daha güçlü olabileceği endişelerini gündeme taşıdı.

Ilımlı enflasyon verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik artan beklentiler dünkü ÜFE verisinin ardından bir miktar güç kaybetse de, para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylül toplantısında bankanın faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, eylül ayındaki toplantıda faiz oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine karar vermek için henüz erken olduğunu ifade etti.

Gözler Trump-Putin zirvesinde

Öte yandan gözler bugün Alaska'da gerçekleştirilecek Trump-Putin görüşmesine çevrildi. Bu görüşmeden elde edilecek sonuçların jeopolitik dengenin geleceğine ışık tutması beklenirken, tarafların olası anlaşmazlık yaşamaları durumunda jeopolitik tansiyonun yeniden yükselme ihtimalinden endişe ediliyor.

ABD Başkanı Trump, dün verdiği röportajda, bugün Putin ile buluşacağı zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu görüşme konusunda ümitli olduğunu ancak olumsuz bir sonuca da hazırlıklı olduğunu vurgulayan ABD Başkanı, "Ben daha çok acil bir barış anlaşmasıyla yani hızlı bir şekilde barışın sağlanmasıyla ilgileniyorum. Yarınki (bugünkü) görüşmede neler olacağına bağlı olarak, (Ukrayna) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy'yi arayacağım ve onu görüşme yapacağımız yere davet edeceğim." diye konuştu.

Trump, olası bir ateşkes süreci konusuna ilişkin, "Hemen ateşkesin sağlanıp sağlanmayacağını bilmiyorum ama bence bu gerçekleşecek." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, Putin'in artık anlaşmak istediğini düşündüğünü vurgulayarak ilk görüşmenin başarılı geçmesi halinde hemen Zelenskiy'yi arayıp bu iki liderin bir araya geleceği ikinci bir zirveyi ayarlayacağını belirtti.