Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikasından kaynaklanan belirsizlikler devam ederken, Fed ve Trump arasında politika uyumsuzluğu olabileceği endişeleri varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Powell'ı hedef alarak, faiz oranlarında "önleyici indirimler" yapılmasının birçok kişi tarafından talep edildiğini belirtti.

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Enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü, diğer pek çok "şey" aşağı yönlü seyrederken "neredeyse hiç enflasyon olmadığını" kaydeden Trump, Powell'ın faiz oranlarını şimdi düşürmemesi halinde ekonomide bir yavaşlama olabileceğini ifade etti.

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Başkan Trump, geçen hafta da Powell'ı faiz oranını düşürmede "geç kalmakla" eleştirmişti. Powell'dan memnun olmadığını belirten Trump, eğer görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını ifade etmişti. Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirtmişti.

Trump'ın Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması, Bankanın bağımsızlığı konusunda endişelere yol açarken, bu durum doların değer kaybetmesine neden oluyor.

Analistler, Trump'ın Powell'a yönelik eleştirilerinin ABD varlıklarına yönelik halihazırda tarife politikası nedeniyle azalan yatırımcı güveninin daha da sarsılmasına neden olduğunu belirterek, konuya ilişkin hükümet ve Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi. "Nihayetinde herkesle bir anlaşma yapacağız" Tarife müzakerelerine ilişkin haber akışı da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Trump dün düzenlenen Paskalya töreninde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ile gümrük tarifeleri konusunda bir anlaşmaya varmalarının yüksek ihtimal olduğunu belirterek, "Nihayetinde herkesle bir anlaşma yapacağız." dedi. REKLAM Jeopolitik gelişmeler tarafında ise Trump, Rusya-Ukrayna sürecinin olumlu seyrettiğini belirterek, "Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek." değerlendirmesini yaptı. ABD Başkanı ayrıca, İran'la yaptıkları müzakerelerin nasıl seyrettiği ile ilgili bir soruya ise "İran'la çok iyi görüşmeler yaptık." şeklinde cevap verdi. Altın rekor seviyelerde seyretmeye devam ediyor Ticaret savaşlarına yönelik belirsizlikler ve Fed ile ABD hükümeti arasındaki politika uyumsuzluğu endişeleriyle altının ons fiyatı yeni işlem gününde 3 bin 494,80 doları test ederek rekor tazeledi. Ons altın şu sıralarda yüzde 5,1 yükselişle 3 bin 482 dolardan işlem görüyor.

Son gelişmeler sonrasında ABD tahvillerinden satıcılı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,42 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise son 3 yılın en düşük seviyesine yakın seyretmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 65,8 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Trump'ın Powell'a yönelik eleştirileri sonrasında güç kazanan risk algısının etkisiyle New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 2,36, Nasdaq endeksi yüzde 2,55 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,48 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı. REKLAM Analistler, bugün şirketler tarafında Tesla, Verizon, Lockheed Martin ve 3M'nin 1.çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarının takip edileceğini kaydederek, hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artabileceğini söyledi. Avrupa piyasaları paskalya tatili sonrası bugün açılacak Avrupa borsalarında iki işlem günüdür tatil sebebiyle işlem yapılmazken, bugün piyasalar tekrar açılacak. Bölgede ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki tarife müzakereleri yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek.

Analistler Avro Bölgesinin en fazla ihracat yaptığı ticaret partneri olan ABD ile bir anlaşmaya varacağına yönelik iyimserliklerin arttığını kaydetti. Öte yandan, Trump'ın yakın zamanda anlaşma olabileceğine yönelik söylemleri sonrasında Ukrayna Savaşına yönelik haber akışı da yakından takip ediliyor. Asya Borsaları karışık seyrediyor Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, tarife müzakerelerine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. REKLAM Japonya Başbakanı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru dün yaptığı açıklamada, Japonya tarafının 2019 yılında ABD ile yapılan ticaret anlaşmasını feshetme gibi bir planı olmadığını, ancak anlaşma ile Trump'ın son otomobil tarifeleri arasındaki tutarsızlıklar nedeniyle endişelerini dile getirmeye devam edeceğini söyledi. Analistler Çin hariç bölge ülkelerinin müzakerelere karşı iyimser kalmaya devam ettiğini kaydederek, Çin tarafında ise gelecek dönemde devlet teşviklerinin ve iç talebi artırmaya yönelik adımların izlenebileceği tahminlerinin risk algısının sınırlı kalmasında etkili olduğunu söyledi. Öte yandan, ABD tarafındaki gelişmelerin ardından dolar/Japon Yeni paritesi yüzde 0,6 düşerek 139,9 ile Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseldi. BIST 100 endeksi dün alıcılı seyretti Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazanarak 9.321,64 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,6 artışla 10.257,00 puanda işlem gördü. Dolar/TL, dün yüzde 0,5 artışla 38,1970'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 38,2520 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.250 ve 9.150 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.