Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Tarife cephesindeki gelişmeler piyasalar tarafından yakından takip edilirken, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi dün yürürlüğe girdi.

Söz konusu tarifelere Avrupa Birliği'nden (AB) misilleme gelirken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin tarife uygulamasına karşılık 26 milyar avro değerinde karşı önlemler aldıklarını açıkladı.

Kanada Maliye Bakanı Dominic LeBlanc da ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine misilleme olarak, ülkeden yapılan 29,8 milyar Kanada doları tutarındaki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Analistler, söz konusu misille açıklamalarının ticaret savaşlarının şiddetlenebileceği endişelerini artırdığını kaydederek, tarifelerin imalat sanayi için önem arz eden metal piyasası üzerindeki etkisinin yakından takip edildiğini söyledi.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,8 ile beklentilerin altında arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,1 yükselerek öngörülerin altında gerçekleşti.

Tarifelerin gelecek aylarda maliyetleri artırmasının beklendiğini ifade eden analistler, şubatta 4 ayın en düşük hızını kaydeden tüketici enflasyonunun yatırımcılar için bir miktar rahatlama sağladığını ifade etti.

Analistler, tarifelerin ABD'de enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişelerin beklentilerin altında gelen tüketici enflasyonunun ardından da varlığını koruduğuna işaret ederek, enflasyondaki iyileşmenin geçici olabileceğini aktardı.

ABD'de bugün ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini gelecek haftaki toplantısında sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına yönelik fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yatay seyirle 103,6 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,7 yükselerek 2 bin 936 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 946 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise güne önceki kapanışın hemen altında 70,7 dolardan başladı.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,20 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, Trump'ın AB'ye yönelik tarife söylemleri yatırımcıların odağında bulunuyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün yaptığı açıklamada ABD'nin çelik ve alüminyum tariflerinden üzüntü duyduklarını ve vergilerin ekonomik boyutuyla örtüşen seviyede karşılık vereceklerini söyledi.

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Von der Leyen, "ABD, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uyguluyor. Bu önlemden derin üzüntü duyuyoruz. Tarifeler vergilerdir. Tarifeler iş dünyası için kötü, tüketiciler için daha da kötüdür." dedi.

Gümrük vergilerinin tedarik zincirini bozduğunu, ekonomileri belirsiz hale getirdiğini ve işleri tehlikeye soktuğunu kaydeden von der Leyen, bunun fiyatları yükselteceğini ve iki tarafa da zarar vereceğini vurguladı.

Von der Leyen, "AB, tüketicileri ve işletmeleri korumak için harekete geçmelidir. Bugün aldığımız karşı önlemler güçlü ve orantılı. ABD, 28 milyar dolar değerinde tarifeler uygularken biz, 26 milyar avro değerinde karşı önlemler alıyoruz. Bu, ABD'nin tarifelerinin ekonomik kapsamıyla örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Lagarde, dün, olağanüstü yüksek düzeyde bir belirsizlikle karşı karşıya olduklarını belirterek, yeni dönemde fiyat istikrarını korumanın zorlu bir görev olacağını söyledi.

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Uluslararası düzene ilişkin yerleşik kuralların altüst olduğunu vurgulayan Lagarde, dünyanın sadece birkaç ay önce düşünülemeyecek siyasi kararlara tanıklık ettiğini söyledi.

ABD'deki siyasi değişim ve ekonomik belirsizlik faktörleri karşısında ECB'nin büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirten Lagarde, ticaret, savunma ve iklim konularından kaynaklanan şoklarının Avro Bölgesi'nde enflasyon oranını yükseltme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Kurumsal tarafta ise Alman silah üreticisi Rheinmetall'in geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını göre konsolide satışlar yüzde 36 artarak 9 milyar 751 milyon avroya ulaştı.