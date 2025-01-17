Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD'de Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların uluslararası ticareti nasıl etkileyeceğine dair belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

ABD'de Trump'ın görevi devralmasına az bir süre kalırken, Trump'ın kabine için aday olarak gösterdiği isimlerin Senato'daki oylama süreci takip ediliyor.

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Hazine Bakanlığı için aday gösterilen Scott Bessent, Amerikan ekonomisini büyüme yanlısı düzenleyici politikalar, vergileri azaltma ve Amerikan enerjisini serbest bırakma yoluyla canlandıracaklarını söyledi.

Bessent, ABD dolarının dünyanın rezerv para birimi olarak kalmasını sağlamaları gerektiğini belirtti.

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ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun beklediği gibi düşmesi durumunda Bankanın bu yılın ilk yarısında faizi tekrar düşürebileceğini söyledi.

Enflasyon verileri iyi geldiği veya bu yolda devam ettiği sürece, faiz indirimlerinin piyasaların fiyatladığından daha erken gerçekleşebileceğini kaydeden Waller, verilerin iyi olması durumunda bu yıl faizi 3-4 kez düşürebileceklerini, veriler işbirliği yapmazsa da bu sayının 2'ye hatta 1'e düşebileceğini belirtti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de iş gücü piyasasındaki yavaşlamadan daha az endişe duymaya başladığını ve bu görüşün Fed'in faiz indirimlerinde sabırlı yaklaşımını destekleyebileceğini anlattı.

Geçen yılın ortalarında işsizlik oranının gittikçe yükseldiği bir dönem yaşandığını anımsatan Goolsbee, genel olarak, geniş bir iş gücü piyasası göstergeleri sepetinde daha az bozulma gördüğünü ifade etti.

Bu arada, Dünya Bankası, küresel ekonomik büyümeye ilişkin tahminini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 2,7 seviyesinde sabit tuttu. Banka, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Ocak sayısında, enflasyonun hedeflere yaklaşması ve parasal genişlemenin hem gelişmiş hem de yükselen piyasa ile gelişmekte olan ekonomilerde faaliyeti desteklemesiyle küresel büyümenin istikrar kazandığı belirtildi.

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Bankanın raporunda, enflasyon ve faiz oranlarının kademeli olarak düşmesiyle küresel ekonomik büyümenin 2025 ve 2026'da geçen yıl olduğu gibi yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yatay seyirle yüzde 4,62 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı yeni işlem gününde önceki kapanışın hemen altında 2 bin 715 dolardan işlem görürken, Brent petrol ise şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 80,8 dolardan alıcı buluyor. Dolar endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 109,1 seviyesinde bulunuyor. New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,21, Dow Jones endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise pozitif seyirle başladı. Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir öne çıkarken, gözler bugün Euro Bölgesinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Analistler, bugün Euro Bölgesinde açıklanacak enflasyon verilerinde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını kaydetti. REKLAM Bölgede dün açıklanan verilere göre, Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,5 artışla beklentilerin üzerinde, yıllık bazda ise yüzde 2,6 yükselişle beklentilere paralel gerçekleşti. İngiltere ekonomisi 2024'ün kasım ayında yüzde 0,1 ile beklentilerin altında büyüme kaydederken, ülkede sanayi üretimi kasımda aylık bazda yüzde 0,4 düşüş ve yıllık bazda yüzde 1,8 azalış kaydetti. Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu üyesi Alan Taylor, İngiltere ekonomisindeki zayıflama belirtilerine dikkati çekerek faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi. Bu gelişmelerle, dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,14, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,48, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,09 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı. Asya tarafında ise bölgede açıklanan makroekonomilk verilerden alınan sinyaller ve Trump'ın atacağı adımların küresel ticaret üzerindeki olası etkilerine dair belirsizliklerle karışık bir seyir öne çıkıyor. REKLAM Bölgenin önemli ekonomisi Çin'de bugün açıklanan makroekonomik veriler öne çıktı. Buna göre, Çin ekonomisi 2024 yılında yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde büyürken, ülkede sanayi üretimi aralık ayında yıllık bazda yüzde 6,2 artış kaydederek tahminleri aştı.

Ayrıca Çin'de aralık ayında yıllık perakende satışlar da yüzde 3,7 ile öngörülerin üzerinde arttı. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,2 yükseldi. Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,30 değer kazanarak 9.866,73 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 35,4270'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,3 artışla 35,5360 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Euro Bölgesinde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.700 ve 9.600 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.